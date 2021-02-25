В Уфе за злоупотребление полномочиями задержали министра ЖКХ

Вице-премьер правительства РБ, министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Следователи считают, что в 2017 году Борис Беляев, занимавший в тот период должность главы администрации города Кумертау, подписал документы о приемке завершенного строительства очистных сооружений в селе Маячном по госконтрактам на общую сумму свыше 95 миллионов рублей. При этом, по версии следствия, Беляев знал, что на объекте не проведены пусконаладочные работы и нет результатов исследований очищенных стоков воды, то есть сооружения в действительности не были готовы к эксплуатации, однако их документально приняли.

Эти очистные сооружения до сих пор фактически не функционируют и непригодны для эксплуатации, сообщают в СК. Сумма ущерба, нанесенного бюджету республики в результате преступных действий подозреваемого, превышает 95 миллионов рублей, говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Борису Беляеву.

Напомним, по данному уголовному делу в качестве обвиняемого также проходит бывший начальник Управления капитального строительства РБ, ныне занимающий должность министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиль Кучарбаев. Он находится под домашним арестом.