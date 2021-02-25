На экс-главу красноярского минлесхоза завели второе дело

В отношении бывшего министра лесного комплекса Красноярского края Димитрия Маслодудова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, в 2018 году чиновник обманул местного лесозаготовителя: взял с него миллион рублей, пообещав помочь с выделением в аренду лесного участка. Но после получения денег обязательства не выполнил.

Теперь экс-министру грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, фигурант дела с прошлого года находится в СИЗО. Ранее в отношении Маслодудова Следственный комитет возбудил другое дело - по фактам получения взяток. В нем также фигурирует родной брат бывшего чиновника.