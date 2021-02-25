Новости

В КЧР неизвестные ранили двоих силовиков при проверке документов 11:01
Россияне в два раза чаще стали в онлайн оформлять подписку на СМИ 11:00
В каких городах России снег убирают хуже всего 10:58
В Саратове предложили новый метод лечения травм мозга у новорожденных 10:57
Российские разработки включили в число лучших экспонатов IDEX-2021 10:56
Постпредство РФ при ОБСЕ осудило разрушение советского мемориала в Латвии 10:54
Борис Щербаков ответил на сообщения о том, что у него COVID-19 10:52
Москвичи выберут, кому поставить памятник на Лубянской площади 10:44
В Чите срочника, скрывавшегося 16 лет, нашли после смерти 10:40
На юге Челябинской области продлили ограничение на движение транспорта 10:36
Омича оштрафовали на 375 тысяч рублей за оправдание терроризма 10:28
Кабмин: Обратный акциз привлечет в нефтепереработку 1 трлн инвестиций 10:28
Космонавт показал фото городов России, сделанные с МКС 10:24
"Рейнджерс" без Панарина уступил "Филадельфии" 10:20
В Адыгее в ходе учений провели танковую дуэль 10:03
Арестованный мэр Томска перенес операцию в НИИ онкологии 10:00
Худобин сыграл на "ноль", отразив 43 броска 09:54
Названы самые сложные для поиска работы профессии 09:46
В Подмосковье пытались провезти 100 упаковок героина 09:34
В Японии допустили возможность приостановки эстафеты олимпийского огня 09:30
До +4 прогреется воздух в Москве 25 февраля 09:21
Финляндия намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса 09:20
Лжеэлектрики обманом вынуждали москвичей оплачивать ремонт 09:17
IATA запустит цифровой паспорт прививок от COVID-19 в авиаотрасли 09:13
В уральском поселке в буран начали промерзать дома после капремонта 09:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 10:28
Рубрика: Происшествия

Омича оштрафовали на 375 тысяч рублей за оправдание терроризма

Текст: Наталья Граф (Омск)

Первый Восточный окружной военный суд признал 30-летнего жителя Омска виновным в публичном оправдании теракта в Новой Зеландии.

Как выяснилось, омич активно обсуждал в социальных сетях приговор 47-летнему таксисту, публично оправдавшему террористические действия в Новой Зеландии. Работник такси одобрительно высказывался о массовом убийстве, а также заявил, что считает действия преступника необходимыми. Помимо этого, он публично выдвигал призывы свергать действующую в России власть при помощи оружия. Таксиста приговорили к двум годам лишения свободы.

Сибиряка приговорили к 17 годам лишения свободы за терроризм

Омича возмутил судебный вердикт, и он решил поддержать осужденного в интернете. Он также одобрил массовое убийство и заявил, что считает действия преступника необходимыми в отношении отдельной социальной группы граждан.

- Суд признал мужчину виновным и, с учетом его деятельного раскаяния, назначил наказание в виде штрафа в размере 375 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Омской области.

Ранее за оправдание этого же теракта в Омске были осуждены студентка и военнослужащий.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Си Цзиньпин объявил о победе над нищетой в Китае
За сутки в России подтверждено 11 198 случаев COVID-19 в 85 регионах
Пушков объяснил, почему Запад не может отказаться от санкций против РФ
В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России
Адвокат перечислил запреты для собственников жилья
Если виновник не известил страховщика о мелком ДТП, рублем его не накажут
Верховный суд разъяснил, как возвратить валютный долг