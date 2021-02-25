Омича оштрафовали на 375 тысяч рублей за оправдание терроризма

Первый Восточный окружной военный суд признал 30-летнего жителя Омска виновным в публичном оправдании теракта в Новой Зеландии.

Как выяснилось, омич активно обсуждал в социальных сетях приговор 47-летнему таксисту, публично оправдавшему террористические действия в Новой Зеландии. Работник такси одобрительно высказывался о массовом убийстве, а также заявил, что считает действия преступника необходимыми. Помимо этого, он публично выдвигал призывы свергать действующую в России власть при помощи оружия. Таксиста приговорили к двум годам лишения свободы.

Омича возмутил судебный вердикт, и он решил поддержать осужденного в интернете. Он также одобрил массовое убийство и заявил, что считает действия преступника необходимыми в отношении отдельной социальной группы граждан.

- Суд признал мужчину виновным и, с учетом его деятельного раскаяния, назначил наказание в виде штрафа в размере 375 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Омской области.

Ранее за оправдание этого же теракта в Омске были осуждены студентка и военнослужащий.