Омского таксиста осудили за оправдание теракта в Новой Зеландии

Апелляционный военный суд города Власиха изменил приговор омичу, публично оправдавшему террористические действия в Новой Зеландии. Подсудимого отправили в колонию на два года.

Ранее на выездном заседании в Омске Первый Восточный окружной военный суд приговорил таксиста к 2,5 годам заключения в колонии общего режима. Как было установлено в суде, 47-летний омич активно обсуждал в социальной сети террористический акт в Новой Зеландии, произошедший в марте 2019 года.

- Работник такси одобрительно высказывался о массовом убийстве, а также заявил, что считает действия преступника необходимыми. Помимо этого, он публично выдвигал призывы свергать действующую в России власть при помощи оружия, - сообщил "РГ" представитель УФСБ России по Омской области Денис Кондрахин.

Сам таксист признал вину в содеянном и заявил, что глубоко раскаивается. Он посчитал приговор слишком строгим и решил его обжаловать. В итоге суд уменьшил ему срок наказания на шесть месяцев.