Омичу дали 2,5 года за одобрение теракта в Новой Зеландии

На выездном заседании в Омске Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в публичном оправдании террористической деятельности. Он проведет 2,5 года заключения в колонии общего режима.

- Согласно материалам уголовного дела, фигурант при обсуждении в социальной сети террористического акта в Новой Зеландии, произошедшего в марте 2019 года, одобрительно высказывался о массовом убийстве, считал данные действия преступника необходимыми в отношении отдельной социальной группы граждан, - сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Омской области. - Помимо этого он призывал свергнуть действующую в России власть и конкретных ее представителей, применив оружие.

Подсудимый полностью признал свою вину, поэтому максимальный срок лишения свободы за подобные преступления ему уменьшили в два раза - до 2,5 лет. В течение этого времени ему запрещено размещать какие-либо материалы в интернет-сетях общего пользования.