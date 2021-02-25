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25.02.2021 13:30
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области выявили более 40 человек, применявших насилие в местах заключения

Текст: Владислав Куликов
Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что в Иркутской области установлено более 40 человек, применявших насилие в местах заключения.

Он напомнил, что группа сотрудников центрального аппарата ФСИН уже полтора месяца работает в Иркутской области после информации о применении насилия в отношении осужденного.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"В настоящее время по иркутской ситуации опрошено 1 145 лиц, установлено 41 лицо, причастное к совершению насилия, установлено 75 потерпевших и установлено примерно 90 очевидцев насилия", - рассказал Александр Калашников.

Заявление прозвучало в ходе круглого стола "Обеспечение реализации принципа презумпции невиновности (права и свободы человека и гражданина в соответствии с Конституцией Российской Федерации)", проведенного комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству".

Глава тюремного ведомства подчеркнул, что "мероприятия в территориальном органе ФСИН России Иркутской области будут проводиться до полной декриминализации обстановки". Он отметил, что будет дана оценка деятельности каждого должностного лица, причастного к этой ситуации.

Ранее во ФСИН России сообщили, что в Иркутской области на сегодняшний день в отношении сотрудников, подозреваемых, обвиняемых и осужденных возбуждено 9 уголовных дел, оперативное сопровождение которых осуществляется сотрудниками центрального аппарата ФСИН России.

Также сотрудники службы совместно с представителями прокуратуры Иркутской области и следственного управления СК по Иркутской области осуществляют прием по личным вопросам и проверяют условия содержания заключенных в СИЗО-1, СИЗО-6, ИК-2, ИК-6, ИК-7, ИК-15. С целью выявления возможных телесных повреждений медицинские работники проводят осмотр подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Насилие, кстати, применяли не только сотрудники ведомства: выявлено 10 осужденных, применявших физическую силу к другим заключенным.

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