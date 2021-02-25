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25.02.2021 16:23
Рубрика: Происшествия

Житель Алтая рассказал, как спасал прыгавших из горящего ТЦ людей

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
МЧС Республики Алтай планирует отметить неравнодушных жителей Горно-Алтайска, которые спасли людей из горящего торгового центра в Горно-Алтайске. Благодаря их смекалке удалось избежать жертв на этом крупном пожаре.
Пожарные в течение часа локализовали возгорание в ТЦ "Ткацкий-1". Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай Пожарные в течение часа локализовали возгорание в ТЦ "Ткацкий-1". Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай
Пожарные в течение часа локализовали возгорание в ТЦ "Ткацкий-1". Фото: Пресс-служба правительства Республики Алтай

- В Главном управлении МЧС республики рассматривают возможность поощрить тех, кто до прибытия спасателей помог людям выбраться из горящего ТЦ "Ткацкий", - подтвердила корреспонденту "РГ" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Алтай Светлана Ляшко. - Среди них водитель Виталий Денисюк, который подогнал рейсовый автобус к зданию, чтобы люди смогли спрыгнуть со второго этажа на крышу автомобиля. Правда, эта попытка не увенчалась успехом. А вот идея Агарона Авояна принести раздвижную лестницу сработала - по ней спустились те, кто находился на оконных карнизах.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Томской области
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По словам Светланы Ляшко, пока не решено, как именно будут отмечены спасатели-добровольцы - благодарностью или кого-то представят к медали за спасение на пожаре. Корреспонденту "РГ" удалось связаться с одним из участников - Агароном Авояном, который рассказал подробности спасательной операции.

- У меня помещения в здании напротив, там идет ремонт, - пояснил он. - Когда я увидел, что из окон второго этажа ТЦ идут клубы дыма и люди пытаются выбраться из окон, выскочил на улицу. Женщины и девушки буквально висели на карнизах, а под окнами уже собрались люди и кричали: "Прыгайте!". Но там высоко и на тротуаре нет сугробов. Тут подъехал рейсовый автобус, и водитель попытался подогнать его к зданию, чтобы люди прыгали на крышу. Но вплотную подогнать не получилось, поэтому от этой идеи отказались. Тогда я вспомнил, что у меня в ремонтируемом здании есть раздвижная лестница. Кинулся за ней, и мы начали снимать людей, которые держались на карнизах из последних сил. Я удерживал лестницу, а молодого парнишку попросил подняться и помочь четырем женщинам спуститься по лестнице. Еще двух женщин снял с козырька над входом другой парень уже без помощи лестницы.

Напомним, что 24 февраля в ТЦ "Ткацкий-1" произошел крупный пожар, он охватил около 1000 квадратных метров двухэтажного здания 1952 года постройки. В торговом центре сработала автоматическая система оповещения, поэтому большинство людей эвакуировались самостоятельно. Прибывшие спасатели вывели 13 человек. В течение часа пожар был локализован, а через полтора часа после возгорания - полностью потушен. Несмотря на большую площадь возгорания, на этом пожаре никто не погиб и не пострадал.

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