Роспотребнадзор: Люди в Каспийске могли отравиться грязной водой

Наиболее вероятной причиной массового отравления людей, в том числе, детей, в городе Каспийске в Дагестане, является загрязненная вода, подаваемая населению с нарушениями санитарных норм и правил. Об этом "РГ" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По предварительным результатам лабораторных исследований в трех случаях у отравившихся выявлена дизентерия Флекснера, в четырех пробах обнаружена РНК ротавируса.

Всего было отобрано 56 проб водопроводной воды, из которых две не отвечают гигиеническим требованиям по вирусологическим показателям, а 12 не соответствуют требованиям по санитарно-химическим нормам.

Как рассказали в ведомстве, в Каспийске с 21 по 25 февраля было зарегистрировано 33 случая острой кишечной инфекции, из них 22 человека, в том числе 20 детей, попали в больницу с симптомами отравления.

Чтобы не допустить новых случаев заболевания, централизованное водоснабжение в городе временно прекращено. Проводится гиперхлорирование воды в водопроводе.

В связи с массовым отравлением людей возбуждено уголовное дело.