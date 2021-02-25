Экс-мэр Инты получила условный срок за злоупотребление полномочиями

В Республике Коми экс-мэра города Инты Ларису Титовец признали виновной в злоупотреблениях должностными полномочиями. Правда отделалась она условным сроком.

Следственный комитет Коми возбудил уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) в мае прошлого года. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, основанием стала проверка надзорного ведомства и ФСБ. По ее результатам выяснилось, что городская администрация закупила детскую площадку за 4,9 миллиона рублей с ранее определенной организацией, завысив при этом стоимость. При этом детская площадка не отвечала требованиям безопасности и поэтому не может эксплуатироваться. Ущерб определили в 4,9 миллиона.

Дело возбудили также и в отношении контрактного управляющего администрации, который сформировал завышенную начальную цену контракта. В ходе расследования оба фигуранта свою вину не признали. Кстати, после возбуждения уголовного дела мэра Инты Ларису Титовец освободили от занимаемой должности.

Интинский городской суд в четверг приговорил экс-мэра Инты к двум годам лишения свободы условно, а бывшего контрактного управляющего - к штрафу в 50 тысяч рублей. Обоим запретили занимать определенные должности на два года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Коми.