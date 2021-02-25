В двух районах Крыма ввели почасовой график водоснабжения

В двух крымских муниципалитетах - Ялте и Алуште - с 25 февраля вводятся графики водоснабжения из-за снижения запасов в местных водохранилищах.

В Ялте и ее поселках такое решение принято в связи со снижением дебета воды местных источников - сообщило ГУП РК "Водоканал Южного Берега Крыма".

- С 25 января с 9 часов утра водоснабжение Ялты переводится на гарантированную подачу воды по ранее опубликованному графику, а именно с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00, - уточнили в водоканале.

Ранее после значительных осадков в конце января Ялта вернулась к круглосуточному водоснабжению.

А вот в Алуште вводятся ранее анонсированные графики подачи воды, которые тестировались с 17 по 19 февраля. Это связано с обмелением Изобильненского водохранилища, в котором сегодня аккумулировано всего около трех миллионов кубометров воды. Расход и поступление воды в последние недели был равен 20-30 тысячам кубометров в сутки, что не позволяло накопить достаточный запас воды к курортному сезону. Поэтому с сегодняшнего дня по решению горсовета вода будет подаваться по десять часов в сутки - с 5:00 до 10:00 и с 17:00 до 22:00. При этом все санатории и отели Алушты обзавелись резервуарами, позволяющими запасаться водой и обеспечивать ею туристов круглосуточно.

Оба курортных города ждут существенных притоков в свои водохранилища после начала интенсивного таяния накопившегося в горах снега.