Константин Цицин: Как не допустить резкого роста тарифов для населения

Капремонт - одна из тех тем, которая особенно волнует людей. На "горячую линию" Фонда содействия реформированию ЖКХ в прошлом году они в 4,5 раза чаще обращались с вопросами на эту тему, чем в 2019-м. О капремонте старых домов и домов-памятников, о финансовой поддержке собкоры "Российской газеты" расспросили гендиректора госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константина Цицина.

Ирина Белова, собкор "РГ" в Сочи: Константин Георгиевич, в нашем городе находятся 15 процентов многоквартирных домов, построенных в 1950-1970 годы. По экспертной оценке, в стране квартир в таких домах - 11 миллионов квадратных метров. Они нуждаются в капитальном ремонте. Но в программы капремонта их не включают.

Константин Цицин: Дома, которые находятся в ветхом состоянии, ремонтировать нецелесообразно. Предусмотренные Жилищным кодексом РФ виды работ по капитальному ремонту не влияют на несущие элементы. А допускать, чтобы дома после капремонта в течение нескольких лет признавались аварийными - это нецелесообразное расходование денежных средств, собираемых гражданами на капремонт. Поэтому правильно было бы проводить в таких домах работы, необходимые для обеспечения безопасного проживания граждан.

Наталия Швабауэр, собкор "РГ" в Екатеринбурге: В нашем городе запустили эксперимент по капремонту домов-памятников. Выбрали пять пилотных зданий. И начались проблемы. Во-первых, по закону нельзя обратиться в управление по охране памятников без решения общего собрания собственников, а в регионе продолжает действовать режим ограничений. Во-вторых, стоимость комплексной проектной документации для дома площадью 10,8 тысячи метров обойдется в 3,7 миллиона рублей, поскольку нужен авторский надзор, научный контроль реставрации, историко-культурная экспертиза. Тогда как без них можно было бы уложиться в 1,18 миллиона. Все это затягивает эксперимент. Что делать?

Константин Цицин: Действительно, ситуации, подобные озвученной вами, существуют во многих городах России. Таких домов по стране порядка 13 тысяч. Большинство находится в Санкт-Петербурге, Калининградской, Костромской, Тульской и Волгоградской областях.

Капитальный ремонт домов-памятников - это особые требования. Охранный статус дома предполагает возможность проведения только реставрации с привлечением специализированных компаний, имеющих лицензию Министерства культуры. Это, естественно, увеличивает стоимость любых работ. Капитальный ремонт дома-памятника будет стоить дороже в два-три раза аналогичного ремонта обычного дома. Но источников для финансирования таких работ нет.

Ранее Фондом высказывались предложения по определению источника финансирования. В частности, им могли бы стать бюджеты тех уровней, на которых принимаются решения о признании объектов памятниками. Еще один важный момент - это возможности сокращения дополнительной стоимости ремонта таких зданий. Целесообразным представляется проводить инвентаризацию и самого объекта культурного наследия, и защищаемых элементов, то есть элементов здания, придающих ему историко-культурную ценность. В режиме реставрации следует проводить только защищаемые культурные элементы, по всем остальным позициям может быть проведен обычный капитальный ремонт, что никак не навредит объекту культурного наследия. Но при этом, безусловно, все ремонтные работы должны проводиться под обязательным контролем надзорных органов в данной сфере. Такой подход значительно удешевит ремонт, а такие работы смогут проводиться в обычном порядке, за счет взносов жильцов.

Безусловно, многое еще зависит и от желания региональных властей и активности самих собственников. В некоторых регионах есть положительные практики по капремонту домов, являющихся объектами культурного наследия. Например, в Калининградской области с 2015 года реализуется региональная программа капитального ремонта, в которую включено 385 домов, являющихся объектами культурного наследия. В 2015-2020 годах был произведен капитальный ремонт общего имущества в 292 таких зданиях. В 2021 году запланировано отремонтировать 83 дома, которые являются объектами культурного наследия.

Капремонт - одна из тех тем, которая особенно волнует людей. На "горячую линию" Фонда ЖКХ в прошлом году они в 4,5 раза чаще обращались с вопросами о сроках проведения капремонта. Фонд на проведение энергоэффективного капремонта многоквартирных домов предоставляет финансовую поддержку за счет своих средств. Насколько она велика?

Константин Цицин: В 2020 году поддержка была предоставлена 144 домам на общую сумму около 134 миллионов рублей. При этом после капремонта расчетная экономия расходов на оплату коммунальных ресурсов составляет более 85 миллионов рублей ежегодно.

Размер финансовой поддержки определяется отдельно для каждого многоквартирного дома, при этом она не может превышать 80 процентов от общей стоимости капремонта и составлять более 5 миллионов рублей.

По каким критериям отбирали эти дома?

Константин Цицин: Во-первых, многоквартирные дома, претендующие на получение финансовой поддержки, не должны быть аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. А срок эксплуатации дома должен составлять более пяти и менее 60 лет.

Во-вторых, дом должен быть оснащен общедомовыми приборами учета коммунальных ресурсов - тепловой и электрической энергии. Обязательным требованием является и отсутствие финансирования капремонта за счет средств регионального оператора. Мы оказываем финансовую поддержку на возмещение части расходов на оплату услуг и работ по энергосбережению. А также - на уплату процентов за пользование кредитом для проведения капремонта.

В прошлом году расширить программу модернизации коммунальной инфраструктуры не удалось. А как в этом?

Константин Цицин: При всей успешности проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, общий объем их выполнения пока несопоставим с потребностями.

Состояние коммунальных систем в большинстве регионов требует обновления с привлечением значительного объема финансирования. А средства на эти цели у Фонда ЖКХ заканчиваются. Для дальнейшего проведения преобразований необходимо увеличение имущественного взноса в Фонд ЖКХ для предоставления финансовой поддержки на модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Хочу подчеркнуть, что за все время реализации программы Фондом предоставлена поддержка для подготовки и реализации 104 проектов модернизации на территории 38 регионов на общую сумму 29,9 миллиарда рублей. На эти деньги будут построены и реконструированы 189 объектов коммунальной инфраструктуры и более 370 километров сетей. Это позволит обеспечить качество и надежность коммунальных услуг для более 7 миллионов человек. И что немаловажно - не допустить резкого роста тарифов для населения.

Многие госзаказчики в силу бюджетного законодательства не могут работать со счетами эскроу, а строительная отрасль уже на 2/3 перешла на них. В Свердловской области уже все системные застройщики используют эскроу, в том числе так строят дома для переселенцев из аварийного жилфонда. Как урегулировать эту нестыковку?

Константин Цицин: В настоящий момент нестыковки на этот счет в бюджетном законодательстве устранены. Органы исполнительной власти региона имеют возможность открывать эскроу-счета в банках при участии в долевом строительстве. В том числе и в рамках реализации программы переселения из аварийного жилья.

Тимур Алиев, собкор "РГ" в Дагестане: А у нас другая проблема. Строительство многоквартирных домов по проектному финансированию возможно только через счета эскроу. Однако в Дагестане всего один такой застройщик. Как решить эту проблему?

Константин Цицин: Проектное финансирование - это не единственный способ реализации программы расселения аварийного жилья. Предпочтительно, чтобы государственные и муниципальные заказчики заключали договоры подряда. И сами определяли проекты, нанимали строительные организации для их реализации.

Первые две части интервью с гендиректором госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным читайте здесь и здесь.