На Кубани завели уголовное дело из-за похищения квартир у пенсионеров

После публикации "РГ" о мошенниках, которые похищали квартиры у стариков Краснодаре, следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ведомства, разбираться в преступлениях будет отдел по расследованию особо важных дел.

- По версии следствия, преступная группа провела ряд сделок, оформив договоры купли-продажи недвижимости пожилых и одиноких граждан без их ведома и участия. Жилье, расположенное в различных районах города, продавалось по существенно заниженной стоимости. Впоследствии недобросовестный приобретатель в короткий срок продавал квартиры и дома третьим лицам, - отметили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю.

Пока идет следствие, на жилища потерпевших наложили временный арест, чтобы аферисты не смогли их продать. Сейчас специалисты устанавливают детали преступлений и сбор доказательств, а также устанавливаются причастные лица. Злоумышленникам могли помогать сотрудники регистрирующих органов и нотариата.

В СК региона добавили, что сделают все возможное, чтобы восстановить права пожилых людей на их жилье.

Как писала "РГ", серию сделок купли-продажи жилья в Краснодаре провела группа аферистов. Они без присутствия и ведома пожилых людей завладели их недвижимостью.