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25.02.2021 18:06
Рубрика: Общество

Профессор ЮФУ объяснила особенность новой вакцины "КовиВак"

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Запуск масштабной вакцинации третьей российской вакциной "КовиВак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, планируется уже весной этого года.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Профессор, доктор биологических наук, заведующая кафедрой генетики Южного федерального университета Татьяна Шкурат рассказала "РГ" об отличиях новой вакцины от двух предыдущих.

- Это цельновирионная вакцина, - отметила профессор. - Специалистами выращен настоящий вирус SARS CoV-2, и потом в специальных средах размножен. Затем этот выращенный настоящий коронавирус был инактивирован - то есть его наследственная молекула, РНК, уничтожена специальными растворами, при этом все белки остались живыми. В результате вакцина представляет собой полный набор антигенов, которые взаимодействуют с лимфоцитами для индукции антител и формирования иммунитета.

По словам эксперта, главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител.

Российские вакцины "Спутник-V" и "Эпиваккорона" имеют только по два фрагмента антигена. Это фрагменты белка Spike (шип), который расположен на поверхности вируса. В вакцине "КовиВак" белок Spike представлен в целостном виде, а к нему еще спектр других поверхностных белков.

"Вирусологи считают, что на нее будет формироваться большее количество антител и, соответственно, вырабатываться более "прочный" иммунитет.

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