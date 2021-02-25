Профессор ЮФУ объяснила особенность новой вакцины "КовиВак"

Запуск масштабной вакцинации третьей российской вакциной "КовиВак", разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН, планируется уже весной этого года.

Профессор, доктор биологических наук, заведующая кафедрой генетики Южного федерального университета Татьяна Шкурат рассказала "РГ" об отличиях новой вакцины от двух предыдущих.

- Это цельновирионная вакцина, - отметила профессор. - Специалистами выращен настоящий вирус SARS CoV-2, и потом в специальных средах размножен. Затем этот выращенный настоящий коронавирус был инактивирован - то есть его наследственная молекула, РНК, уничтожена специальными растворами, при этом все белки остались живыми. В результате вакцина представляет собой полный набор антигенов, которые взаимодействуют с лимфоцитами для индукции антител и формирования иммунитета.

По словам эксперта, главное отличие этой вакцины в том, что она сделана не из отдельных антигенов коронавируса, а из цельного инактивированного вируса. Поэтому она дает полный набор всех антигенов этого вируса, а это дает полный набор всех антител.

Российские вакцины "Спутник-V" и "Эпиваккорона" имеют только по два фрагмента антигена. Это фрагменты белка Spike (шип), который расположен на поверхности вируса. В вакцине "КовиВак" белок Spike представлен в целостном виде, а к нему еще спектр других поверхностных белков.

"Вирусологи считают, что на нее будет формироваться большее количество антител и, соответственно, вырабатываться более "прочный" иммунитет.