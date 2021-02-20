Что надо знать про вакцину "КовиВак"

Особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. При этом вирус инактивирован и не может нанести вред организму человека, а иммунитет после вакцинации этим препаратом вырабатывается примерно такой же, как и после перенесенного заболевания. Такой подход принято называть "классикой вирусологии".

Говоря научным языком, "КовиВак" - это так называемая цельновирионная инактивированная вакцина. В ее основе - реальный образец вируса SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ ожидается наиболее полным.

Исходным материалом для разработки "КовиВака" стал штамм коронавируса, выделенный у одного из пациентов больницы в Коммунарке (Московская область).

Вакцина "КовиВак" выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Как следует из регистрационного удостоверения, может транспортироваться при температуре от +2 до +8 градусов, не должна подвергаться заморозке, срок годности - 6 месяцев с момента выпуска. Согласно реестру Минздрава РФ, регистрационное удостоверение выдано на срок до 1 января 2022 года.

В настоящий момент рекомендована к применению в возрастном диапазоне от 18 до 60 лет. Расширение показаний к применению будет возможно после прохождения второй фазы клинических исследований с участием добровольцев старше 60 лет и добровольцев с сопутствующими заболеваниями. Третья, пострегистрационная, фаза клинических исследований запланирована на март 2021 года, в ней примут участие 3 тысячи человек.

До момента официальной регистрации клинические исследования вакцины "КовиВак" проводились в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове, в них приняло участие 400 человек.

Вакцина создана в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук, который сейчас административно подчинен Минобрнауки. Центр образован на базе Института полиомиелита и вирусных энцефалитов Академии медицинских наук СССР. Основателем и первым директором института (до 1972 года) был академик Михаил Чумаков.

Центр является одним из ведущих мировых научных учреждений в области медицинской вирусологии, в том числе в изучении энтеровирусных инфекций, клещевого энцефалита, коронавируса и вирусных гепатитов. Центр обладает собственным биотехнологическим производством вакцин для календаря прививок.

Прямая речь

Айдар Ишмухаметов, генеральный директор ФНЦ исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова, член-корреспондент РАН:

- Получение регистрационного удостоверения на вакцину "КовиВак" означает, что она успешно прошла клинические исследования с участием добровольцев, показав свою высокую эффективность и безопасность.