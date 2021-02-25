В сочинском "Сириусе" создали отдел Генпрокуратуры РФ

По поручению Генерального прокурора РФ Игоря Краснова на федеральной территории "Сириус" с дислокацией в Сочи создан отдел по надзору за исполнением федерального законодательства в составе пяти работников.

"На названный отдел возложены задачи по осуществлению прокурорского надзора за исполнением законодательства расположенными на указанной территории органами и организациями, за соблюдением прав проживающих и пребывающих в ней граждан, в особенности несовершеннолетних и молодежи, а также по координации действий подразделений правоохранительных органов территории, обеспечению законности в их деятельности и защите прав граждан и интересов государства на досудебной стадии уголовного судопроизводства", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Кубани.

Отдел призван наладить взаимодействие с населением территории, ее молодежным, педагогическим и научным сообществами. Подразделение будет осуществлять прямой надзор за исполнением законодательства на федеральной территории "Сириус".

Напомним, в прошлом году сочинский "Сириус", где расположен одноименный образовательный центр, стал первой федеральной территорией в России.