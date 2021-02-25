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25.02.2021 11:25
Рубрика: Происшествия

На Урале отказались от рекламы пельменей "с мясом вместо бульона"

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Челябинский производитель пельменей после почти годового разбирательства отказался от рекламы полуфабрикатов "с мясом вместо бульона", в которой он противопоставил свою продукцию так называемым "пельменям с бульоном внутри". Об этом компания официально уведомила челябинских антимонопольщиков, сообщили в четверг в УФАС региона.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Как уже писала "РГ", рекламный ход челябинцев сильно огорчил производителей из средней полосы России, которые с 2012 года запустили производство "Бульменей". Они пожаловались, что такая контрреклама не только дискредитирует их продукцию, но и вводит потребителей в заблуждение. На упаковках челябинских пельменей, в частности, были размещены слоганы: "То чувство, когда съел мясо вместо бульона!" и "Мясо вместо бульона внутри!", из которых можно сделать вывод о том, что в продукции конкурентов содержится только пустой бульон.

Изучив ситуацию, антимонопольщики пришли к выводу, что рекламная формула производителя из Владимирской области строилась на том, что при приготовлении бульон остается внутри каждого пельменя и тем самым делает их более сочными. Челябинцы же в рекламе своей продукции использовали "репутационное заимствование" - перенесли на нее узнаваемость чужого товара, да еще и заявили о якобы имеющихся конкурентных преимуществах. Другими словами, поставили свою продукцию выше уже завоевавшей определенную известность на рынке, а рекламе конкурентов умудрились придать негативную окраску.

- По информации компании, осуществляющей реализацию "Бульменей", продажи показывали положительную динамику только в тех торговых точках, где отсутствовала продукция челябинских конкурентов, - сообщила представитель УФАС Наталья Мартынюк. - В магазинах, где на одной витрине были представлены оба вида полуфабрикатов, продажи автоматически снижались на 45 процентов.

Фото: iStock
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Челябинское УФАС потребовало прекратить распространение некорректной рекламы. Однако производитель отказался в добровольном порядке исполнить это предписание и обжаловал его в арбитражном суде. Более того, распространил в соцсетях посты с изображением упаковок продукции обеих компаний и вопросом "Что думаешь? Бульон и правда настолько хуже, чем мясо?"

Ситуация изменилась после того, как арбитражный суд признал правомерность выданного производителю предписания, а антимонопольщики завели на него дело о недобросовестной конкуренции. В компании заявили, что убрали с упаковок своих пельменей дискредитирующие конкурентов слоганы.

Однако ответить за нарушение закона им, по-видимому, все-таки придется. Как сообщили в УФАС региона, по статье КоАП РФ о недобросовестной конкуренции для юридических лиц предусмотрены административные штрафы на сумму от ста до пятисот тысяч рублей.

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