В Челябинской области пациентка "скорой" скончалась в заторе на трассе

Во время снежного бурана, накрывшего Челябинскую область, не обошлось без жертв. Пациентка, которую в тяжелом состоянии доставляли на "скорой" в больницу, скончалась в заторе на трассе. Эту информацию "РГ подтвердили в региональном минздраве.

- 23 февраля на пульт скорой медицинской помощи поступил вызов из села Агаповки. По приезду бригады пациентка находилась в коме. По дороге до больницы медицинские работники предприняли все необходимые для спасения жизни реанимационные действия, но, к сожалению, женщина скончалась, не приходя в сознание, - сообщили в пресс-службе минздрава, отметив, что состояние пациентки изначально было критичным.

Винить в ее гибели непогоду и ЧП на дороге нельзя. Люди в этой непростой ситуации сделали все, что могли.

Добавим, что на юге Челябинской области до сих пор ограничено движение. Мера будет действовать до шести часов вечера. Однако основные региональные магистрали будут открываться раньше - по мере очистки дорожного полотна.