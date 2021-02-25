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25.02.2021 10:36
Рубрика: Происшествия

На юге Челябинской области продлили ограничение на движение транспорта

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Ограничение на движение всех видов транспорта, введенное на юге Челябинской области из-за бурана, продлено до шести часов вечера. Об этом "РГ" сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

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- Ограничение распространяется на Брединский, Кизильский, Карталинский, Варненский, Пластовский, Чесменский, Троицкий, Агаповский, Верхнеуральский, Нагайбакский и Октябрьский районы, - рассказали в ведомстве. - Основные региональные магистрали будут открываться раньше - по мере очистки дорожного полотна.

Как уже писала "РГ", из-за морозов и метелей движение на юге Челябинской области было перекрыто с 16 часов 23 февраля. Однако нашлось немало автомобилистов, которые решили прорываться домой через буран.

На сегодняшний день, по данным ГУ МЧС региона, из снежных заторов эвакуировано 1602 человека, из них 96 детей. Также проведена эвакуация 303 автомобилей. На юге области в зданиях школ и детских садов развернуты 16 пунктов временного размещения пострадавших.

Поврежденные во время бурана сети, из-за которых оказались обесточены более 120 населенных пунктов области, в данный момент отремонтированы и введены в строй, отметили в филиале компании "Россети Урал" - "Челябэнерго".

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Аномальные морозы в России

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