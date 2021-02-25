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25.02.2021 18:45
Рубрика: В мире

Суд на Украине заблокировал более 400 сайтов

Текст: Марина Алешина

На Украине продолжается наступление на свободу СМИ. 25 февраля стало известно том, что Голосеевский суд Киева обязал местных интернет-провайдеров заблокировать 426 веб-ресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: EPA-EFE/PATRICK SEEGER
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Под запрет попали, в частности, сайты РБК и "Аргументов недели", портал banki.ru и популярная в блогосфере платформа - "Живой Журнал". Весь список представлен на сайте Национальной комиссии по вопросам связи и информатизации.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Internet при использовании веб-ресурсов", - постановил суд. Правда, на этот вердикт можно подать апелляцию в вышестоящую инстанцию. Речь идет не только о российских, но и о местных ресурсах, посвященных, к примеру, теме криптовалют.

Ранее Служба безопасности Украины предложила продлить санкции в отношении российских соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также таких ресурсов, как "Яндекс", Mail.ru, "Касперский" и других. Президент Украины Владимир Зеленский запреты поддержал. В Москве не раз обращали внимание европейских партнеров на акты цензуры со стороны украинских ведомств.

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