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Рубрика: В мире

Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинения в опасном вождении

Власти США не планируют предъявлять обвинения в опасном вождении гольфисту Тайгеру Вудсу, который 23 февраля попал в ДТП в городе Ранчо Палос Вердес. Об этом сообщил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва.

Фото: Jose Carlos Fajardo/Digital First Media/The Mercury News via Getty Images
Попавший в ДТП гольфист Тайгер Вудс перенес операцию

По его словам, речь идет исключительно о несчастном случае. При этом Виллануэва не исключил, что Вудсу будет выписан штраф за несоблюдение скоростного режима, отмечает ТАСС.

Ранее шериф сообщил, что автомобиль Вудса непосредственно перед аварией двигался с превышением скоростного режима. Он также отмечал, что в указанном месте имеется склон и часто происходят аварии. Напомним, Вудс попал в ДТП в минувший вторник. Он получил серьезные повреждения правой ноги, включая открытые переломы. Понадобилась операция.

Гольфисту 45 лет, он провел рекордные 683 недели на первом месте в мировом рейтинге, на его счету 15 побед на турнирах Большого шлема. В последние годы Вудс перенес несколько операций на позвоночнике, а также имел проблемы со злоупотреблением запрещенными веществами.

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