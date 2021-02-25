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25.02.2021 09:30
Рубрика: Спорт

Тренер "Аталанты" раскритиковал арбитра матча против "Реала"

Текст: Максим Домчев
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подверг критике решение арбитра Тобиаса Штиллера удалить игрока его клуба Ремо Фройлера.
Фото: AP Photo/Luca Bruno Фото: AP Photo/Luca Bruno
Фото: AP Photo/Luca Bruno

В среду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" в гостях победил "Аталанту" - 1:0. Клуб из Бергамо с 17-й минуты играл вдесятером после более чем сомнительного удаления Ремо Фройлера. Арбитр Тобиас Штиллер усмотрел в действиях игрока "Аталанты" "фол последней надежды", но многочисленные повторы не доказали справедливости вердикта немецкого рефери.

Фото: REUTERS
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"От этого матча остается только горечь. Не знаю, как бы закончилась игра, если бы ее не испортил этот инцидент. Мы надеялись на совершенно другое перед матчем. И мы бы увидели другой футбол, если бы команды играли 11 на 11. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, была решена ситуация с правилом игры рукой. Теперь у нас есть соблазн убрать любую форму контакта из футбола, и для спорта это самоубийство", - уверен Гасперини.

Наставник "Аталанты" не сомневается, что за критику арбитра он может быть наказан УЕФА.

"Меня дисквалифицировали в Серии А за то, что я что-то сказал. Если я скажу еще что-то, УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. У нас не может быть судей, которые никогда не играли в игру и не знают разницы между отбором и фолом. Если они не видят разницы, то, честно говоря, им следует пойти и устроиться на другую работу. Вместо этого они должны привлечь к судейству людей, которые играли в футбол. У рефери теперь есть видеоповторы, у них есть все необходимое для судейства, но даже с повторами они ошибаются. Я не жалуюсь на результат, но мы хотя бы могли сыграть в свою игру. Однако мы собираемся в Мадриде сыграть в свою игру", - сказал он.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид) Лига чемпионов 2020/2021

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