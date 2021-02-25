Тренер "Аталанты" раскритиковал арбитра матча против "Реала"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини подверг критике решение арбитра Тобиаса Штиллера удалить игрока его клуба Ремо Фройлера.

В среду в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Реал" в гостях победил "Аталанту" - 1:0. Клуб из Бергамо с 17-й минуты играл вдесятером после более чем сомнительного удаления Ремо Фройлера. Арбитр Тобиас Штиллер усмотрел в действиях игрока "Аталанты" "фол последней надежды", но многочисленные повторы не доказали справедливости вердикта немецкого рефери.

"От этого матча остается только горечь. Не знаю, как бы закончилась игра, если бы ее не испортил этот инцидент. Мы надеялись на совершенно другое перед матчем. И мы бы увидели другой футбол, если бы команды играли 11 на 11. В прошлом сезоне, после абсолютного хаоса, была решена ситуация с правилом игры рукой. Теперь у нас есть соблазн убрать любую форму контакта из футбола, и для спорта это самоубийство", - уверен Гасперини.

Наставник "Аталанты" не сомневается, что за критику арбитра он может быть наказан УЕФА.

"Меня дисквалифицировали в Серии А за то, что я что-то сказал. Если я скажу еще что-то, УЕФА дисквалифицирует меня на месяц. У нас не может быть судей, которые никогда не играли в игру и не знают разницы между отбором и фолом. Если они не видят разницы, то, честно говоря, им следует пойти и устроиться на другую работу. Вместо этого они должны привлечь к судейству людей, которые играли в футбол. У рефери теперь есть видеоповторы, у них есть все необходимое для судейства, но даже с повторами они ошибаются. Я не жалуюсь на результат, но мы хотя бы могли сыграть в свою игру. Однако мы собираемся в Мадриде сыграть в свою игру", - сказал он.