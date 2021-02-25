В Киеве начались обыски и аресты в офисе "Оппозиционной платформы"

Представители украинских спецслужб пришли в офис партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", где начались обыски и даже аресты. Об этом в прямом эфире телеканала "Россия-1" рассказал депутат Рады Илья Кива.

Прямо с места событий Кива сообщил, что на первом этаже работают люди Службы безопасности Украины, которые на его глазах задерживают сотрудников. При этом в таких нестандартных условиях ведется прием посетителей. По мнению Кивы, эта картина являет собой "агонию режима, который проиграл" и предал собственный народ.

Напомним, что ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил санкции в отношении главы "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука. Рестрикции предусматривают в том числе арест всего имущества.