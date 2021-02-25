В Зале им. Чайковского пройдет концерт в честь 75-летия композитора Владимира Мартынова, в "Зарядье" прозвучит вольная интерпретация канонической мессы, а в соборе св. Петра и Павла исполнят музыку из кинофильмов на историческом органе.

Кто играет: Ансамбль солистов "Академия старинной музыки" под управлением Татьяны Гринденко.

Что играет: В.Мартынов - Der Abschied ("Прощание").

Почему идти: Владимира Мартынова не случайно называют парадоксалистом. В творчестве одного из крупнейших современных композиторов уживаются сочинение "Упражнения и танцы Гвидо", которое сам автор называет "оперой о невозможности написать оперу", и полномасштабная опера Vita Nuova, книга "Конец времени композиторов" и все новые и новые собственные произведения. В программу концерта в честь 75-летия Владимира Ивановича вошла композиция Der Abschied: взяв одну из тем малеровской "Песни о земле", Мартынов создал на ее основе совершенно новое произведение. Такой выбор для юбилейного концерта - очередной мартыновский парадокс: "конец времени композиторов", как и окончание любой эпохи, - это еще и начало следующей. В которой музыка Мартынова по-прежнему будет актуальна.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 27 февраля; 500 - 1 500 руб.

Фото: Виталий Арутюнов/ РИА Новости

Кто играет: Московский государственный академический камерный хор, Государственная академическая хоровая капелла России им. А. А. Юрлова, Хор мальчиков Хорового училища имени А.В. Свешникова, Российский государственный симфонический оркестр кинематографии (дирижер Сергей Скрипка), солисты Вероника Погребная-Ляликова, Андрей Лефлер, Марианна Высоцкая.

Что играет: Э. Артемьев - "Галантные сцены" (сюита из музыки к пьесе Михаила Булгакова "Кабала святош"), "Девять шагов к Преображению" для хора, солистов, оркестра и органа.

Почему идти: Эдуард Артемьев известен у нас в основном как автор саундтреков к фильмам Тарковского, Кончаловского и Михалкова, а в мире - как один из пионеров электронного стиля ambient. "Девять шагов к Преображению" - вольная интерпретация канонической мессы с использованием синтезаторов и рок-группы - продолжает эту традицию. "Мне симфонического оркестра мало. Мне нужен саунд, который придумали рок-музыканты, мой любимый саунд. Сияющий, могучий. Нужна мощь, экспрессия, которой мне часто не достает в оркестре", - говорит Эдуард Артемьев. Именно такой саунд мы услышим на долгожданном концерте в зале "Зарядье".

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 1 марта; 800 - 3 000 руб.

Фото: Фонд Коллегиум Музикум

Кто играет: Тимур Халиуллин.

Что играет: Музыка из фильмов "Солярис", "Зеркало", "Ирония судьбы", "Мой ласковый и нежный зверь", "Миссия невыполнима", "Гарри Поттер", "Интерстеллар" и др.

Почему идти: Исполнение саундтреков на историческом органе в старинном соборе - идея сама по себе оригинальная. У многих "Король инструментов" ассоциируется в первую очередь с духовной музыкой и прочей классикой, а тут "Миссия невыполнима"! Однако именно орган, как никакой другой инструмент способен передать дух того или иного кинофильма - благодаря богатству и разнообразию тембров. Тем более, если в основе саундтрека - прелюдия Баха, как в "Солярисе" Тарковского. На концерте в соборе св. Петра и Павла органист Тимур Халиуллин развеет опасения защитников "высокого искусства", а тех, чья нога пока не ступала в залы Филармонии, подспудно приобщит к шедеврам.

Где, когда, сколько: Евангелическо-лютеранский собор св. Петра и Павла; 28 февраля; 1 600 - 4 900руб.