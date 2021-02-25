В Роспотребнадзоре оценили вероятность третьей волны COVID-19 в России

Подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией весной в России не ожидается. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Сейчас мы наблюдаем фазу снижения заболеваемости коронавирусом в стране, весеннего подъема мы не ожидаем, хотя сезонных колебаний суточной заболеваемости не исключаем", - цитирует эксперта ТАСС.

Горелов отметил, что говорить о третьей волне коронавируса неправильно, так как под ней в эпидемиологии понимается снижение уровня заболеваемости до нулевых значений и затем новый подъем. Мы пока нулевую отметку не перешли, добавил специалист.

Ранее сообщалось о том, что Роспотребнадзор упростил допуск лабораторий к тестированиям на COVID-19. Организовать такую работу могут также частные медструктуры. Для этого теперь достаточно подать уведомления в Роспотребнадзор и выполнять требование об обязательной передаче информации при выявлении каждого нового случая коронавируса. В ведомстве рассчитывают, что предложенный подход позволит расширять проведение лабораторных исследований на коронавирус, подчеркивая, что ранняя диагностика является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни.