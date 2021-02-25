В Швеции могут ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID-19

В Швеции намерены ввести новые ограничительные меры из-за опасности наступления в ближайшие месяцы третьей волны COVID-19. Такую информацию распространили шведские СМИ, отмечая, что в ближайшие дни власти объявят о дальнейших планах.

Сообщается также, что ограничительные меры для постояльцев домов престарелых, которые прошли вакцинацию, могут быть ослаблены, пишет "Интерфакс".

В Швеции в последние две недели зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. В среднем на 100 тысяч человек приходится 445 заболевших. В январе этого года МИД Швеции продлил до 15 апреля рекомендацию отказаться от путешествий за пределы ЕС без особой необходимости.

Ранее сообщалось, что Швеция может заключить контракт на покупку российской вакцины "Спутник V" до того, как Европейское агентство лекарственных средств одобрит российский препарат. В Швеции заинтересовались вакциной после того, как в престижном медицинском журнале Lancet было опубликовано исследование, доказывающее высокую эффективность "Спутника V".