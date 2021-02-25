Новости

В Швеции могут ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID-19 01:42
Вильфанд: Оттепель в центре Европейской России будет хмурой и дождливой 00:52
РФ потребовала от ОБСЕ удержать Киев от военных авантюр в Донбассе 00:40
Тайгеру Вудсу не будут предъявлять обвинения в опасном вождении 00:28
Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в США в связи с коронавирусом 00:19
Берлин прокомментировал отказ компаний от работы с "Северным потоком-2" 24.02.2021
На Камчатке может появиться центр подготовки спортсменов 24.02.2021
Виновную в экологической катастрофе дочку "Норникеля" оштрафовали 24.02.2021
Стрелковое лобби подало иск против генпрокурора Нью-Йорка 24.02.2021
Подготовлен проект порядка проведения ОГЭ в 2021 году 24.02.2021
Американские СМИ назвали "Северный поток -2" "очередной победой" Путина 24.02.2021
Бутылка виски продана на аукционе в Британии за миллион фунтов стерлингов 24.02.2021
Алексей Мордашов стал самым богатым российским бизнесменом 24.02.2021
Новый фильм про Человека-паука получил подзаголовок "Нет пути домой" 24.02.2021
В Европе изъята рекордная партия кокаина на миллиарды евро 24.02.2021
Банк России обсудит тарифы на переводы между цифровыми кошельками 24.02.2021
Кабмин отменит наказание за утрату наркотических веществ в медицине 24.02.2021
"Спартак" отзаявил Педро Рошу после перехода Промеса 24.02.2021
Побит рекорд мира в беге на 60 метров с барьерами в закрытых помещениях 24.02.2021
Венесуэла объявила посла ЕС персоной нон грата 24.02.2021
В московском метро задержан "пассажир с гранатой" 24.02.2021
Гондурас зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V" 24.02.2021
Cудно с опасным грузом отбуксируют из Керченского пролива в Турцию 24.02.2021
Роскомнадзор проверит обоснованность блокировки ряда Twitter-аккаунтов 24.02.2021
На МКАД с эстакады упал мужчина 24.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
Чем различаются российские вакцины от COVID-19
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
В "РГ" обсудят итоги работы ЖКХ в 2020 году
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
26 февраля - круглый стол о развитии современного градостроительства
25.02.2021 01:42
Рубрика: В мире

В Швеции могут ужесточить ограничения из-за риска третьей волны COVID-19

В Швеции намерены ввести новые ограничительные меры из-за опасности наступления в ближайшие месяцы третьей волны COVID-19. Такую информацию распространили шведские СМИ, отмечая, что в ближайшие дни власти объявят о дальнейших планах.

Фото: AP Photo/Carlos Gil
В Швеции взяли под охрану ответственных за борьбу с COVID-19 чиновников

Сообщается также, что ограничительные меры для постояльцев домов престарелых, которые прошли вакцинацию, могут быть ослаблены, пишет "Интерфакс".

В Швеции в последние две недели зафиксирован резкий рост заболеваемости коронавирусом. В среднем на 100 тысяч человек приходится 445 заболевших. В январе этого года МИД Швеции продлил до 15 апреля рекомендацию отказаться от путешествий за пределы ЕС без особой необходимости.

Ранее сообщалось, что Швеция может заключить контракт на покупку российской вакцины "Спутник V" до того, как Европейское агентство лекарственных средств одобрит российский препарат. В Швеции заинтересовались вакциной после того, как в престижном медицинском журнале Lancet было опубликовано исследование, доказывающее высокую эффективность "Спутника V".

В мире Европа Швеция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин заявил о попытках поставить Россию под внешний контроль
Минфин перевел часть ФНБ в китайский юань и японскую иену
Путин подписал закон о штрафах за неповиновение силовикам на митингах
Россияне с 1 марта смогут прилететь в Грузию
Миллер переизбран главой правления "Газпрома" еще на пять лет
Украина стала камнем преткновения на пути сооружения "Большой Европы"
ВОЗ: Число новых случаев COVID-19 в мире падает, но мутации распространяются