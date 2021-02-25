Вернувшийся в "Спартак" Промес пообещал усложнить жизнь "Зениту" и Дзюбе

"Мне было очень сложно сказать "прощай" "Спартаку". Когда я только пришел в клуб, то сказал, что уйду лишь тогда, когда команда выиграет чемпионский титул. Тогда мы сделали это. И сейчас я снова вернулся. И повторю те свои слова: уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами", - сказал Промес.

В команде осталось немало игроков с кем он поддерживал контакты. "Для меня они как члены семьи - Ребров, Ещенко, Джикия, Зобнин. Все это время мы переписывались, и теперь я жду момента, чтобы увидеться с ними", - сказал хавбек.

Промес также объяснил, почему выбрал именно 24-й номер в "Спартаке". "Для меня этот номер особенный. С ним на спине я начинал карьеру в "Спартаке". Да, мне нравится десятый, но он сейчас занят", - отметил он.

Поинтересовались у Промеса о его взаимоотношениях с Дзюбой. "Дзюба был хорошим человеком, помогал мне. Но потом перешел в "Зенит", на этом дружба и закончилась. Пожелаю ему удачи, но я приехал сюда, чтобы усложнить жизнь Дзюбе и "Зениту", - заявил он.

Промес также признался, что в сердце он уже русский, и если будет возможность получить гражданство РФ, то он будет не против. По словам 29-летнего футболиста, он собирается найти жилье в Москве и перевезти сюда свою семью.

Высказался футболист и об уголовном деле, которое завели против него в Нидерландах. По словам Промеса, пресса раздула эту историю, сами обвинения ложные, и к футболу они вообще не имеют никакого отношения.