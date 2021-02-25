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25.02.2021 16:20
Рубрика: Спорт

"Спартак" объявил о подписании контракта с Промесом

Текст: Максим Домчев
Полузащитник Квинси Промес подписал контракт с футбольным клубом "Спартак", сообщается на официальном сайте "красно-белых". Соглашение рассчитано на 3,5 года. В составе московской команды он будет выступать под 24-м номером.

Отмечается, что в четверг 29-летний игрок успешно прошел углубленный медосмотр и поставил подпись под личным контрактом со "Спартаком". Днем ранее было объявлено о трансфере Промеса из амстердамского "Аякса" в "Спартак". Голландский клуб также выступил с заявлением о переходе атакующего хавбека.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Промес прокомментировал возвращение в "Спартак"

"Промес - это футболист, который умеет брать на себя инициативу и делать разницу. Такой мастер способен усилить и украсить игру любой команды. Когда 2,5 года назад он уходил из "Спартака", я сказал ему: "Возвращайся! Потому что только здесь тебя так любят. Во всех других командах будет скучно". Очень рад, что Квинси снова с нами", - сказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

Промес уже выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год и стал одним из лучших легионеров в истории клуба, обеспечив ему чемпионский титул в сезоне-2016/2017. Всего за "Спартак" Промес провел 135 игр и забил 66 мячей. Чаще полузащитника сборной Нидерландов в истории "Спартака" отличались только 13 игроков.

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