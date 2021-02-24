"Спартак" объявил о возвращении Квинси Промеса

Чуть ранее факт сделки подтвердил "Аякс", предыдущий клуб 29-летнего полузащитника сборной Нидерландов.

По данным прессы, контракт Промеса с "красно-белыми" будет рассчитан на 3,5 года, сумма трансфера составит восемь миллионов евро, а с учетом возможных бонусов эта цифра может возрасти до 11 миллионов.

В настоящее время Промес летит в Москву для прохождения медосмотра, после чего поставит подпись под личным контрактом со "Спартаком".

Промес уже выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год. В составе команды он провел 135 игр и забил 66 мячей, став чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Летом 2018 года Промес перешел в "Севилью", откуда спустя год перебрался в "Аякс".