Видео: пожарные разбили стекла у припаркованной у гидранта машины

Любой водитель знает, что парковка у пожарных гидрантов, выведенных из стен зданий патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также на разметке площадок для установки пожарной и другой аварийно-спасательной техники, строжайше запрещена. В случае экстренной необходимости ваш автомобиль могут убрать в сторону без каких-либо церемоний или даже как-то его повредить, чтобы подключиться к водопроводу.

Поэтому то, что произошло с Volkswagen, припаркованным у гидранта на 102-й улице в Ист-Сайде (Нью-Йорк, США) все американские СМИ дружно назвали "хорошим уроком" для автовладельца. Чтобы протянуть шланг по прямой, пожарные без малейших колебаний разбили стекла на передних дверях машины, водительской и пассажирской. Но даже так соединение было неидеальным, и вода под большим давлением била во все стороны.

Ни один из местных жителей не усомнился в адекватности действий огнеборцев.

"Им пришлось проявить творческий подход и очень быстро разбить окна машины", - считает снявший это видео житель 102-й улицы Джозеф Рамос.

Но на этом неприятности владельца Volkswagen не закончились. В ближайшие дни ему предстоит оплатить штраф за незаконную парковку - как минимум 115 долларов, если пожарная часть не решит высказать еще какие-то претензии.