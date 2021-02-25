Врач Тимаков оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России весной

Врачи допускают новый подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией весной. Авитаминоз, короткий световой день - все это ослабляет иммунную систему человека, отмечают эксперты. По словам инфекциониста Евгения Тимакова, причиной нового роста числа инфицированных может стать "британский" штамма коронавируса, а также отсутствие полноценной иммунной прослойки у населения.

"Кроме того, люди, которые переболели в начале пандемии, могут начать заболевать повторно", - цитирует медика РБК. - При этом назвать рост числа инфицированных третей волной не совсем корректно, поскольку в России время от времени наблюдаются подъемы и спады заболеваемости.А говорить о волнах можно, когда пандемия возникает, на какое-то время полностью прекращается и вновь возвращается".

Коронавирус себя ведет как обычное острое респираторное вирусное заболевание, отмечает вирусолог, профессор МГУ Алексей Аграновский. По его словам, уменьшения новых случаев инфицирования коронавирусом стоит ожидать летом, а осенью, напротив, возможен их рост.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев заметил, что для снижения заболеваемости необходимо активнее проводить вакцинацию населения. "Если большинство вакцинируются и не появится новых, более активных штаммов, все будет более-менее нормально", - заключил он.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID-19. По словам специалистов, спокойным за свое здоровье такие люди могут быть до осени, а после им нужно записаться на прививку. После перенесенного ОРВИ вакцинация показана не ранее чем через две недели. Между первой и второй прививками лучше максимально обезопасить себя от каких-либо инфекций, так как иммунитет от коронавируса вырабатывается не сразу.