Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2021 г. N 196 г. Москва "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 г.

Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям на реализацию социально значимых проектов, выпуск книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению

1. Настоящие Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления из федерального бюджета субсидий издательствам и издающим организациям в целях реализации социально значимых проектов, выпуска книг, изданий, в том числе учебников и учебных пособий, для инвалидов по зрению (далее соответственно - организация, субсидия).

Субсидии предоставляются юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, в рамках подпрограммы "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".

2. Субсидии предоставляются Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации как получателя средств федерального бюджета на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

3. В целях предоставления организациям субсидий Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проводит отбор организаций путем проведения запроса предложений (далее - конкурсный отбор), который осуществляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на основании заявок, направленных организациями для участия в конкурсном отборе (далее - заявка), исходя из соответствия участника конкурсного отбора требованиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил, и очередности поступления заявок.

4. Сведения (информация) о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее соответственно - единый портал, сеть "Интернет") в разделе "Бюджет" при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете (проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о федеральном бюджете).

5. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не менее чем за 30 календарных дней до истечения срока подачи заявок размещает на едином портале и на официальном сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в сети "Интернет" (далее - официальный сайт) информационное сообщение о проведении конкурсного отбора, а также образует комиссию по отбору заявок (далее - конкурсная комиссия), осуществляющую рассмотрение и оценку заявок. В информационном сообщении о проведении конкурсного отбора указываются:

а) сроки проведения конкурсного отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) заявок);

б) требования к оформлению заявки;

в) требования к документам для участия в конкурсном отборе, представляемым в соответствии с настоящими Правилами;

г) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

д) цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1 настоящих Правил, а также результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил;

е) требования к организациям в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил и перечень документов, направляемых организациями в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

ж) порядок подачи заявок организациями и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок, направляемых организациями в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил;

з) порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе основания для их возврата;

и) порядок рассмотрения и оценки заявок;

к) порядок информирования организаций о сроках проведения конкурсного отбора;

л) срок, в течение которого организация, прошедшая конкурсный отбор (далее - получатель субсидии), должна подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение);

м) условия признания получателя субсидии уклонившимся от заключения соглашения;

н) дата размещения результатов конкурсного отбора на едином портале и на официальном сайте, которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения получателей субсидий;

о) порядок разъяснения организациям положений информационного сообщения о проведении конкурсного отбора, дата начала и окончания срока такого разъяснения;

п) состав конкурсной комиссии.

6. К участию в конкурсном отборе допускается организация, соответствующая следующим требованиям:

а) деятельность организации связана с выпуском литературы для инвалидов по зрению;

б) организация имеет опыт подготовки и выпуска книг для инвалидов по зрению, изготовленных шрифтом Брайля, плоскопечатным крупно-шрифтовым способом, на флэш-картах ("говорящая книга");

в) организация осуществляет издательскую деятельность не менее одного года;

г) организация обладает правами на использование и распространение произведения;

д) организация осуществляет печать произведений на отечественной полиграфической базе и распространение их на территории Российской Федерации;

е) организация не имеет неисполненных обязательств по соглашению о предоставлении субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, заключенному в предыдущий период (при наличии);

ж) организация на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

з) организация на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, не получает средства из федерального бюджета на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.

7. Для участия в конкурсном отборе организация представляет в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации следующие документы:

а) заявка, содержащая смету затрат по направлениям расходования, предусмотренным пунктом 14 настоящих Правил, с указанием планируемого значения результата предоставления субсидии, установленного пунктом 16 настоящих Правил;

б) сопроводительное письмо на бланке организации, включающее перечень представляемых документов, список социально значимых проектов, на реализацию которых запрашивается субсидия, и (или) список книг и изданий (с указанием названия и автора (авторов), на выпуск которых запрашивается субсидия;

в) заверенная уполномоченным лицом организации копия документа (документов), подтверждающего полномочия руководителя организации (иного уполномоченного лица) на представление интересов организации;

г) копии документов, подтверждающих наличие у организации прав на использование и распространение произведения, заверенные печатью (при наличии);

д) копии документов, подтверждающих наличие в составе учредителей организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" либо его самостоятельных отделений, заверенные печатью (при наличии);

е) копии документов, подтверждающих наличие заявок от организаций, занимающихся комплектованием литературы для инвалидов по зрению для библиотек, заверенные печатью (при наличии);

ж) справка на 1-е число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, подписанная руководителем (иным уполномоченным лицом) организации, подтверждающая соответствие организации требованиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил.

8. При подаче заявки организация подтверждает свое согласие на публикацию (размещение) в сети "Интернет" информации об организации, о подаваемой организацией заявке, иной информации об организации, связанной с соответствующим конкурсным отбором.

9. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации утверждает положение о конкурсной комиссии и ее состав.

Конкурсная комиссия в порядке и сроки, установленные положением о конкурсной комиссии, проводит рассмотрение заявок и иных документов, представленных организациями в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.

10. Оценка заявок конкурсной комиссией осуществляется в соответствии со следующими критериями:

а) социальная направленность заявленной литературы, которая отражает на идейно-художественном уровне внимание к проблемам социума, направлена на формирование зрелой личности, освещение и содействие решению актуальных социально значимых проблем российской действительности, составляющих общественный и государственный интерес, а также побуждает читателей следовать тем или иным социально одобряемым моделям поведения;

б) освещение проблем социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в общество;

в) наличие у организации собственной производственной базы для выпуска литературы для инвалидов по зрению.

11. Основаниями для отклонения заявки организации на стадии рассмотрения являются:

а) несоответствие организации требованиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил;

б) непредставление (представление не в полном объеме) организацией документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил;

в) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 7 настоящих Правил;

г) недостоверность информации, представленной организацией, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

д) подача заявки после даты окончания приема заявок;

е) несоответствие заявки критериям, установленным пунктом 10 настоящих Правил.

12. Решение конкурсной комиссии об определении получателей субсидий оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии (далее - протокол). Протокол ведет секретарь конкурсной комиссии. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии, участвовавшими в заседании.

В протоколе указываются состав присутствующих, дата и место проведения заседания конкурсной комиссии, информация об организациях, заявки которых были рассмотрены, информация об организациях, заявки которых были отклонены, наименование получателей субсидий, размеры предоставляемых им субсидий.

Результаты конкурсного отбора размещаются на едином портале и на официальном сайте не позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения получателей субсидий.

13. Размер субсидии рассчитывается как сумма затрат по направлениям расходования получателя субсидии, предусмотренных пунктом 14 настоящих Правил.

14. Субсидия является источником финансового обеспечения затрат получателя субсидии, связанных с достижением целей, указанных в пункте 1 настоящих Правил, по следующим направлениям расходования:

а) оплата труда работников получателя субсидии, вознаграждение лицам за выполнение ими работ по договорам гражданско-правового характера (включая договоры подряда), оплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование и другие компенсационные выплаты работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) уплата налогов и обязательных платежей;

в) расходы на приобретение прав на использование информации, печатных, архивных произведений, фотоматериалов, иных объектов авторского права и смежных прав;

г) расходы на редакционные и издательские услуги, включая расходы на услуги редакторов, корректоров, привлекаемых дополнительно для работы над созданием книг для инвалидов по зрению;

д) расходы на полиграфические услуги, в том числе по оплате бумаги, переплетных материалов, оказываемые полиграфическими предприятиями;

е) расходы по подготовке оригиналов и тиражированию "говорящих книг", редакционные и общеиздательские расходы;

ж) транспортные расходы, связанные с изготовлением, рассылкой и доставкой получателям книг и (или) изданий, выпуск которых осуществляется за счет субсидии;

з) расходы по хранению тиража книг и (или) изданий, выпуск которых осуществляется за счет субсидии.

15. Получателю субсидии, а также иным юридическим лицам, получающим средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии, запрещается приобретать за счет полученной из федерального бюджета субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидии, указанных в пункте 1 настоящих Правил.

16. Результатом предоставления субсидии является изданное по состоянию на 1 марта года, следующего за отчетным, количество наименований "говорящих книг" на флэш-картах, крупношрифтовых изданий, изданий, изготовляемых шрифтом Брайля, рельефно-графической продукции, тетрадей для письма с использованием шрифта Брайля, тетрадей школьных для слабовидящих.

17. Субсидия предоставляется в соответствии с соглашением, заключенным в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и получателем субсидии в соответствии с настоящими Правилами и типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации. В соглашении предусматриваются в том числе:

а) формы отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также порядок и сроки представления указанных отчетов получателем субсидии;

б) сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности, к которой относится отчет о целевом использовании средств федерального бюджета;

в) порядок возврата средств федерального бюджета, использованных получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и (или) органами государственного финансового контроля, факта нарушения целей, порядка и условий предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами и соглашением;

г) случаи и условия расторжения соглашения;

д) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящих Правил и соглашения;

е) значение результата предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 16 настоящих Правил;

ж) положения о казначейском сопровождении, установленные правилами казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации;

з) согласие получателя субсидии и лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателем субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на проведение Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и органами государственного финансового контроля обязательных проверок соблюдения целей, порядка и условий предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами и соглашением;

и) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении.

18. Дополнительное соглашение к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, заключается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

19. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:

а) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 6 настоящих Правил;

б) установление факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил.

20. Перечисление субсидии осуществляется на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытый в территориальном органе Федерального казначейства, не позднее 2-го рабочего дня после представления в территориальный орган Федерального казначейства получателем субсидии распоряжений о совершении казначейских платежей для оплаты денежного обязательства получателя субсидии, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

Получатель субсидии открывает лицевой счет для учета операций со средствами юридических лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного процесса, в территориальном органе Федерального казначейства, если иное не установлено бюджетным законодательством Российской Федерации.

21. Для подтверждения целевого использования денежных средств, а также для оценки эффективности использования субсидии получатель субсидии не позднее 57-го рабочего дня года, следующего за отчетным, представляет в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации:

а) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с формой, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации;

б) отчет о достижении значения результата предоставления субсидии в соответствии с формой, определенной типовой формой соглашения, установленной Министерством финансов Российской Федерации;

в) отчет о целевом использовании средств федерального бюджета по форме, установленной в соглашении.

22. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и (или) орган государственного финансового контроля проводят обязательные проверки соблюдения организацией целей, порядка и условий предоставления субсидии, установленных настоящими Правилами и соглашением.

23. В случае установления по итогам обязательных проверок, проведенных Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и (или) органом государственного финансового контроля, факта несоблюдения получателем субсидии целей, порядка и условий предоставления субсидии, а также недостижения значения результата предоставления субсидии соответствующие средства подлежат возврату в доход федерального бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, в размере, определенном в соглашении, на основании:

а) требования Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - не позднее 10-го рабочего дня со дня получения получателем субсидии указанного требования;

б) представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.