Болельщики "Спартака" пригласили Тедеско на фанатский сектор

В пятницу объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия" обратилось к главному тренеру красно-белых Доменико Тедеско. Наставник "Спартака" будет отбывать трехматчевую дисквалификацию в РПЛ.

"Ближайшие 3 матча чемпионата России наш тренер вынужден смотреть с трибуны из-за дисквалификации. Доменико, на бровке возле поля всегда горячо благодаря твоим эмоциям. И на нашей трибуне их не меньше: вместе мы сможем зажечь команду на победу! Ждем тебя на фанатке! Вперед, "Спартак"! - говорится в сообщении "Фратрии".

Сам Тедеско ранее признался, что идея наблюдать за игрой своей команды ему интересна.

В ближайшем туре чемпионата страны "Спартак" сыграет с казанским "Рубином". Встреча состоится 28 февраля.