ЦБ: Средний срок выданной в январе ипотеки составил почти 19 лет

Средний срок выданной в январе ипотеки составил 227,8 месяца (почти 19 лет). Это максимальный срок за последние два года, такие данные приведены в отчете Центробанка (ЦБ) РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что рост, по сравнению с аналогичным показателем предыдущего месяца, составил 1,2%, по сравнению с январем прошлого года - почти 4%.

Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам в январе 2021 года, напротив, снизилась до 7,23%, тогда как декабре 2020 года этот показатель находился на уровне 7,36%.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в РФ действует программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Программа была утверждена правительством РФ в конце апреля. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.