Chery рассекретила салон нового кроссовера для России

Российское представительство Chery научилось создавать интригу там, где другие китайские автопроизводители делать это не могут - из анонсов интерьеров своих новинок.

Обычно салоны машин полностью совпадают с теми, что представлены на родном рынке. Разве что заглушек в версиях для РФ больше, а полезных опций - меньше. Chery же приучила к тому, что удивляет решением интерьера. Вот и новый флагман Tiggo 8 Pro получит нестандартный салон - нечто среднее между актуальной "восьмеркой" и китайской версией Plus.

У последнего перед водителем огромный монитор, объединяющий приборный щиток и интерфейс медиасистемы. Однако в нашей стране новинка получит раздельные панели - приборную и мультимедийную. Кроме того, предусмотрен третий экран - для управления климат-системой. Но все это мы уже видели в последних моделях Chery, включая актуальный Tiggo 8.

А вот центральная консоль будет совсем иной. Нефиксируемый джойстик коробки передач расположится по центру тоннеля. Туда же вынесены кнопка запуска мотора, электронный "ручник", AutoHold и шайба переключения режимов управления. Нашлось место для подстаканников и ниши для мелких вещей. А в откидном подлокотнике смонтировали два USB-разъема. Кроме того, есть беспроводная зарядка - на нижнем этаже тоннеля.

Из пресс-релиза также стало известно, что автомобиль получит только 7-местный салон, роскошные сиденья с подогревом и переменной толщиной спинки, память настроек сиденья и положения зеркал, потолочные светодиодные светильники и атмосферная светодиодная контурная подсветка. В "зимний" пакет войдут обогревы ветрового и заднего стекол, а также сидений на первых двух рядах. Двузонный климат-контроль работает с салонным фильтром N95. Ну а главным украшением интерьера станет панорамная крыша площадью почти 1,2 квадратных метра.

Данных о том, как будет оснащен кроссовер и сколько он стоит, пока нет. Но очевидно, что Tiggo 8 Pro расположится в ценовой нише между Tiggo 8 и Cheryexeed TXL. Впрочем, все станет известно в ближайшее время - старт продаж намечен на март.