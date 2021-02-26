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26 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 24-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушения"

Дата подписания 24 февраля 2021 г.
Опубликован 26 февраля 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Увеличены штрафы за неповиновение силовикам на митингах

Принят Государственной Думой 10 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4434; N 50, ст. 4847; 2004, N 34, ст. 3533; N 44, ст. 4266; 2005, N 1, ст. 13, 40; N 30, ст. 3131; N 52, ст. 5574; 2006, N 1, ст. 4; N 2, ст. 172; N 6, ст. 636; N 18, ст. 1907; N 19, ст. 2066; N 31, ст. 3420; N 45, ст. 4641; N 50, ст. 5281; N 52, ст. 5498; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 3089; 2008, N 20, ст. 2259; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 29, ст. 3597; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4193, 4207; 2011, N 1, ст. 23; N 7, ст. 901; N 19, ст. 2714; N 47, ст. 6602; N 50, ст. 7362, 7366; 2012, N 24, ст. 3082; N 31, ст. 4320; N 47, ст. 6403, 6404, 6405; N 53, ст. 7602; 2013, N 14, ст. 1666; N 19, ст. 2323; N 26, ст. 3207, 3208, 3209; N 27, ст. 3469, 3477; N 30, ст. 4025, 4029, 4031, 4040; N 31, ст. 4191; N 44, ст. 5624; N 48, ст. 6163; N 49, ст. 6343; N 51, ст. 6683, 6696; N 52, ст. 6961, 6994; 2014, N 6, ст. 557, 566; N 11, ст. 1096; N 19, ст. 2302, 2317, 2335; N 26, ст. 3366; N 30, ст. 4211, 4214, 4218, 4256, 4259, 4264; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6636, 6638, 6643, 6651; N 52, ст. 7548; 2015, N 1, ст. 35, 83, 85; N 10, ст. 1405, 1416; N 21, ст. 2981; N 27, ст. 3950; N 29, ст. 4354, 4374, 4391; N 45, ст. 6208; N 48, ст. 6710, 6716; N 51, ст. 7249; 2016, N 1, ст. 59, 63, 84; N 10, ст. 1323; N 11, ст. 1481, 1490; N 26, ст. 3871, 3877, 3891; N 27, ст. 4160, 4164, 4206, 4223,4238, 4259; N 50, ст. 6975; 2017, N 1, ст. 12, 31; N 11, ст. 1535; N 17, ст. 2456; N 18, ст. 2664; N 23, ст. 3227; N 31, ст. 4814, 4816; N 47, ст. 6851; N 52, ст. 7937; 2018, N 1, ст. 21, 30, 35; N 7, ст. 973; N 31, ст. 4825, 4826, 4828; N 41, ст. 6187; N 45, ст. 6832; N 47, ст. 7128; N 53, ст. 8447, 8483; 2019, N 12, ст. 1216, 1217, 1218, 1219; N 16, ст. 1820; N 18, ст. 2220; N 22, ст. 2670; N 25, ст. 3161; N 27, ст. 3536; N 30, ст. 4119, 4120, 4121; N 44, ст. 6178; N 49, ст. 6964; N 51, ст. 7494, 7495; N 52, ст. 7811, 7819; 2020, N 14, ст. 2019, 2029; N 30, ст. 4744; N 31, ст. 5037; N 42, ст. 6526; N 50, ст. 8065; 2021, N 1, ст. 50, 51, 52) следующие изменения:

1) абзац первый части 1 статьи 3.5 после слов "частью 12 статьи 17.15," дополнить словами "частью 6 статьи 19.3,";

2) в статье 19.3:

а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.";

б) абзац второй части 11 изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.";

в) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов.";

г) абзац второй части 4 изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.";

д) абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от сорока до ста двадцати часов; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.";

е) абзац второй части 6 изложить в следующей редакции:

"влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до тридцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.";

3) в статье 20.2:

а) абзац первый части 1 после слов "частями 2-4" дополнить словами "и 9";

б) дополнить частями 9 и 10 следующего содержания:

"9. Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка сбора, возврата, перечисления в доход федерального бюджета или расходования денежных средств на организацию и проведение публичного мероприятия, непредставление или несвоевременное представление в уполномоченный орган отчета о расходовании собранных для организации и проведения публичного мероприятия денежных средств и (или) иного имущества либо его представление в неполном объеме или в искаженном виде -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

10. Перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять (передавать) денежные средства и (или) иное имущество в этих целях в соответствии с федеральным законом, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей".

Президент Российской Федерации В. Путин