Директор ФСИН подтвердил, что Алексея Навального отправили в колонию

Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников подтвердил, что Алексея Навального отправили в колонию. Глава тюремного ведомства пообещал, что ФСИН обеспечит осужденному нормальные условия.

"Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных. Режим, надзор и контроль будет на 100 процентов обеспечен ему, и нормальное существование в тех условиях, куда его суд направил", - рассказал Калашников. При этом директор службы не стал уточнять, в какую именно колонию этапирован Навальный. "Там, где он должен сейчас находиться, все сделано в рамках закона", - отметил Александр Калашников.

Также глава ведомства добавил, что Алексей Навальный может быть привлечен к какой-то производственной деятельности.

Напомним, суд по ходатайству ФСИН заменил Навальному 3,5 года условного срока по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Навальному осталось провести в колонии 2,5 года.