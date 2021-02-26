Дорожник завалил горящий Mitsubishi Outlander снегом

В Осинниках, Кемеровская область, на одном из оживлённых перекрёстков загорелся Mitsubishi Outlander. На помощь пришёл находчивый коммунальщик. Теперь можно с уверенностью сказать, что в Осинниках определённо есть свои супергерои.

Возгорание, судя по видео, произошло в моторном отсеке.

Видимо, владелец или случайно проезжавший мимо автомобилист предпринимают попытку предотвратить пожар при помощи салонного огнетушителя, но безуспешно, и пламя охватывает переднюю часть кроссовера.

Тогда к делу подключается водитель фронтального погрузчика, который вывалил на очаг возгорания целый ковш снега, предотвратив дальнейшее распространение огня.

По словам очевидцев, через 5-7 минут после этого подъехал пожарный расчёт и окончательно потушил автомобиль.