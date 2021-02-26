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26.02.2021 16:32
Рубрика: Легковые авто

Дорожник завалил горящий Mitsubishi Outlander снегом

Текст: Константин Руссов

В Осинниках, Кемеровская область, на одном из оживлённых перекрёстков загорелся Mitsubishi Outlander. На помощь пришёл находчивый коммунальщик. Теперь можно с уверенностью сказать, что в Осинниках определённо есть свои супергерои.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: пожарные разбили стекла у припаркованной у гидранта машины

Возгорание, судя по видео, произошло в моторном отсеке.

Видимо, владелец или случайно проезжавший мимо автомобилист предпринимают попытку предотвратить пожар при помощи салонного огнетушителя, но безуспешно, и пламя охватывает переднюю часть кроссовера.

Тогда к делу подключается водитель фронтального погрузчика, который вывалил на очаг возгорания целый ковш снега, предотвратив дальнейшее распространение огня.

По словам очевидцев, через 5-7 минут после этого подъехал пожарный расчёт и окончательно потушил автомобиль.