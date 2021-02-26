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26.02.2021 16:27
Рубрика: Общество

Две из трех предполагаемых трещин на МКС оказались царапинами

Текст: Наталия Ячменникова
Обследование еще одного участка на МКС не показало наличие в нем трещин, сообщил космонавт Сергей Рыжиков. "В одном месте - это царапина. В другом месте - это скол", - сказал Рыжиков в ходе переговоров с ЦУПом, трансляцию которых ведет NASA.
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос" Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"
Фото: vk.com/kudsverchkov
Космонавт показал фото городов России, сделанные с МКС

Как отметил представитель ЦУПа, остается еще одно место под трубой, где может располагаться трещина. Работы по его временной изоляции планируется начать уже в другие дни, - сообщает "Интерфакс". Космонавты уже обследовали этот участок в среду. Тогда планировалось заклеить его диагностическими пластиковыми пленками, которые должны были показать наличие или отсутствие утечек воздуха. После того, как сделать это не удалось из-за труднодоступности участка, Рыжиков обследовал его с помощью микроскопа и передал снимки специалистам ЦУПа для изучения.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. И даже на несколько дней специально изолировался в российском сегменте станции.

Как выяснилось, место утечки находится в переходной камере российского служебного модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину.

По данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических. 17 февраля космическим грузовиком "Прогресс МС-16" на станцию доставлен мощный микроскоп, который планируется использовать для поиска других мест утечки. Также грузовик доставил материалы для герметизации трещин.

Космонавты залатали третью трещину на МКС

Некоторые эксперты полагают, что одной из причин возникшей проблемы с утечкой воздуха мог стать возраст того же служебного модуля "Звезда": он был пристыкован к функционально-грузовому блоку "Заря" 26 июля 2000 года. Возможные трещины - это не что иное, как показатель усталости металла, считают они. Но есть и другие мнения.

Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Сейчас рассматриваются возможности продления срока ее эксплуатации до 2030 года.

Общество Космос

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