Космонавты исследуют возможные места утечки воздуха на МКС

Так, космонавт Сергей Рыжиков с помощью мощного микроскопа и вихретокового дефектоскопа обследовал "трещину номер три" в промежуточной камере модуля, находящуюся рядом со стыковочным узлом. И после этого временно заделал трещину. "Мы обследовали (прибором) трещину номер три и, кажется, что она вообще не является трещиной. Мы не получили никаких признаков трещины (на приборе, обследуя)…", - приводит агентство слова американского астронавта Шеннон Уолкер.

Напомним, небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС, чтобы проверить их герметичность. И даже на несколько дней специально изолировался в российском сегменте станции.

Как выяснилось, место утечки находится в переходной камере российского служебного модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину. О том, как это было, Вагнер рассказал "РГ" во время сеанса видеосвязи читателей и журналистов "Российской газеты" с МКС. Одно из вероятных мест утечки космонавты изолировали его временными средствами, однако полностью устранить ее пока не удается.

Позже стало известно, что помимо этой трещины в промежуточной камере российского модуля может быть еще не менее пяти. Как подчеркивают специалисты, ни станции, ни экипажу ничего не угрожает. По данным специалистов, темпы утечки воздуха в тысячи раз меньше критических. Давление воздуха на МКС из-за утечки падает на 0,4 мм в сутки. Минимальная аварийная разгерметизация начинается с 0,5-1 мм рт. ст. падения за минуту. Но, понятно, что с проблемой надо разобраться. Что и делает экипаж с помощью ремонтно-восстановительного комплекта, который прилетел недавно на космическом грузовике "Прогресс МС-16".

Между тем, летчик-космонавт, Герой России Александр Лазуткин в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал, насколько опасна сложившаяся ситуация. "Она потенциально опасная в том плане, что: а как дальше будет развиваться?" - говорит космонавт. По его словам, если "так все и останется, тогда, в принципе, ничего страшного. Если это будет развиваться, то нужно принимать меры". Ситуация под контролем, - подчеркивает космонавт. Специалисты понимают темп утечки, принимают резервное время, это контролируется сейчас более тщательно. "Станция сама обладает запасом кислорода. Все эти случаи расчетные, значит меры предприняты, поэтому на станции сейчас все спокойно себя чувствуют", - подытожил эксперт.

Сейчас на МКС помимо Рыжикова и Уолкер работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс и Виктор Гловер, а также японец Соити Ногути.