Елизавета II призвала британцев сделать прививку от коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II сравнила пандемию коронавируса с чумой и попросила подданных сделать прививку от SARS-CoV-2. "Для людей, которые никогда раньше не вакцинировались, это сложное решение. Но, получив вакцину, вы испытываете чувство защищенности", - цитирует королеву ТАСС.

Сама Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп привились от коронавируса еще в начале января. Вакцинация прошла в Виндзорском замке. Королева заявила, что сделать укол было "совсем не больно" и "вполне безвредно". Обычно подобная информация не разглашается, однако в данном случае по решению ее величества было сделано исключение.

Массовая вакцинация от COVID-19 в Соединенном Королевстве началась 8 декабря 2020 года. Первую дозу вакцины уже получили 18,7 миллиона британцев, входящих в группу риска.