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Текст:   Михаил Загайнов 
14:10 26.02.2021

ФАС оценила предложение Минприроды повысить тарифы на вывоз мусора

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Федеральная антимонопольная служба не получала предложений Минприроды об изменении тарифов на вывоз мусора. В ведомстве пообещали принять все необходимые меры, чтобы не допустить роста цен для граждан.

Фото: istockphoto
В Подмосковье вводят талоны на строительный мусор

"Тарифы на вывоз мусора были установлены в декабре 2020 года на 2021 год в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года", - говорится в заявлении ФАС.

Ранее в Минприроды предложили увеличить тариф на вывоз отходов на 3%, в среднем тариф может увеличиться на 32 рубля. Директор департамента финансово-экономического обеспечения ведомства Роман Земцов заявил, что подобные меры помогут рекультивировать старые мусорные полигоны.

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