ФАС оценила предложение Минприроды повысить тарифы на вывоз мусора

Федеральная антимонопольная служба не получала предложений Минприроды об изменении тарифов на вывоз мусора. В ведомстве пообещали принять все необходимые меры, чтобы не допустить роста цен для граждан.

"Тарифы на вывоз мусора были установлены в декабре 2020 года на 2021 год в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года", - говорится в заявлении ФАС.

Ранее в Минприроды предложили увеличить тариф на вывоз отходов на 3%, в среднем тариф может увеличиться на 32 рубля. Директор департамента финансово-экономического обеспечения ведомства Роман Земцов заявил, что подобные меры помогут рекультивировать старые мусорные полигоны.