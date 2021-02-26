Гастроэнтеролог объяснил, сколько надо пить воды, чтобы не болеть

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин считает, что для поддержания жизненно важных процессов в организме каждый день следует выпивать полтора-два литра воды.

"Нормальный уровень воды поддерживать обязательно. Все химические и биохимические реакции - расщепление питательных элементов и их усвоение - происходят в жидкой форме", - объяснил гастроэнтеролог.

Также специалист в беседе с врачом и телеведущей Еленой Малышевой ответил на вопрос, вредно ли есть всухомятку.

"Вредно - это громко сказано. Пищеварению лучше, если вы выпиваете жидкость", - отметил врач, посоветовав есть больше супов и в принципе не лишать организм жидкости. Специалист допустил, что можно съесть бутерброд и запить его, например, чаем. Вреда от этого не будет.

Ранее диетолог из Испании Айтор Санчес предупредил о вреде употребления воды с лимоном натощак. Напиток якобы способствует выведению токсинов, улучшает пищеварение и состояние иммунной системы. Это заблуждение. На деле же употребление такой воды чревато появлением эрозии эмали зубов.