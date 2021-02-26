Герой России Андрей Борисенко покинул отряд космонавтов

Борисенко продолжит свою трудовую деятельность в одном из ведущих предприятий космической отрасли.

Андрей Борисенко - 110-й космонавт России и 519 космонавт мира. Свою карьеру в ЦПК он начал в 2003 году. В его космическом багаже два космических полета. Первый состоялся в 2011 году: 164 суток космонавт отработал в качестве бортинженера пилотируемого корабля "Союз ТМА-21", бортинженера МКС-27 и командира МКС-28. Второй - в 2016-2017 годах в качестве бортинженера корабля "Союз МС-02" и бортинженера МКС-49/50. Эта экспедиция длилась 173 дня. А всего Андрей Иванович отработал в невесомости 337 суток.

В марте 2020 года начальник ЦПК Павел Власов рассказал РИА Новости, что Борисенко входит в группу космонавтов, отобранных для полета на МКС на новых американских кораблях. Кроме того, ранее он планировался в экипаж корабля "Союз МС-18", который отправится на станцию в апреле 2021 года.

Надо сказать, что это далеко не первый случай, когда космонавт покидает отряд по медицинским причинам. Уходят и слетавшие в космос, и те, кто долго готовился, но так и не смог увидеть Землю с борта МКС.

Так, в июле прошлого года из отряда ушел космонавт-испытатель Николай Тихонов. Причина - проблемы со здоровьем.

В 2017 году отряд космонавтов покинули сразу три человека. Межведомственная комиссия Госкорпорации "Роскосмос" по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций приняла решение рекомендовать НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1 класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева - от должности инструктора-космонавта-испытателя - заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина - от должности космонавта-испытателя 3 класса группы космонавтов отряда НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина. Что случилось? Как говорят, Волков написал тогда заявление об уходе по собственному желанию. А вот двое других были отстранены также по медицинским показаниям.

В 2007 году был освобожден от должности космонавта-испытателя по медицинским показателям Александр Лазуткин. За десять лет до этого он совершил космический полет на российскую орбитальную станцию "Мир", который позже эксперты назвали одним из самых драматичных в истории пилотируемой космонавтики: на станции произошло небывалое количество нештатных ситуаций, в том числе пожар, а также разгерметизация в результате столкновения с кораблем "Прогресс".

В настоящее время в отряде "Роскосмоса" 29 действующих космонавтов и четыре кандидата.