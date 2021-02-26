Глава ВТБ выступил за нулевые комиссии по операциям с цифровым рублем

Новости

В Госдуме предложили запретить продажу животных в зоомагазинах 15:48
В ОНФ предложили разработать стандартные проекты ФАПов 15:47
Симонян переизбран на пост первого вице-президента РФС 15:46
Перенесшего COVID Юрия Соломина выписали из больницы 15:42
Матвиенко обсудила события в Ереване со спикером парламента Армении 15:07
Умер актер из "Аббатства Даунтон" и "Короны" Рональд Пикап 15:06
На Дону главу района подозревают в получении взятки на 2,7 млн рублей 15:02
Директор ФСИН подтвердил, что Алексея Навального отправили в колонию 15:00
В Ярославле семилетняя девочка выжила после падения с седьмого этажа 14:51
"Победа" начнет полеты из Шереметьево после майских праздников 14:49
Путин обсудил ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования 14:48
СМИ: Карьера Тайгера Вудса находится под вопросом 14:33
Глава мафиозного клана "Гамбино" Питер Готти умер в федеральной тюрьме США 14:09
МЧС: Под завалами пристроя в Нижнем Новгороде больше не осталось людей 13:58
В России разработали антидронный комплекс, помещающийся в кейсы 13:54
Песков назвал принцип выстраивания отношений с Украиной 13:50
В Геленджике сгорел двухэтажный отель 13:47
Вице-премьер Чернышенко возглавил Координационный центр правительства 13:43
Песков заявил о репрессивных действиях украинских властей 13:42
Собянин: Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса 13:37
ФТС отчиталась о сокращении сроков таможенных операций 13:34
Президентом НОК Беларуси избран Виктор Лукашенко 13:22
На Украине сообщили о побочных эффектах от вакцины AstraZeneca 13:15
В Махачкале женщина отправила отца-пенсионера делать закладки 13:12
Корвет "Стойкий" начал проводку гражданского судна в Аденском заливе 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем приемные родители объединяются вместе
Зачем приемные родители объединяются вместе
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
Задайте вопрос министру здравоохранения Московской области
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
В Кадастровой палате разъяснили, как правильно дарить квартиры и дома
26.02.2021 15:34
Рубрика: Экономика

Глава ВТБ выступил за нулевые комиссии по операциям с цифровым рублем

Текст: Игорь Зубков
Если организация инфраструктуры цифрового рубля будет закреплена за Банком России и он не будет вводить комиссионное вознаграждение за операции с ним, то стоимость банковских услуг для граждан с внедрением цифрового рубля не вырастет, заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Поэтому мы выступаем за этот вариант реализации данного предложения", - сказал он.

Фото: iStock
Цифровой рубль впишут в закон

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ (инициатор проекта введения цифрового рубля) не исключает введение комиссий за переводы между цифровыми кошельками, но они должны быть минимальными и едиными, вне зависимости от того, в каких банках открыты кошельки получателя и отправителя. Открытие цифрового кошелька будет точно бесплатным.

До 1 апреля Банк России подготовит концепцию введения цифрового рубля, но тарифы за операции в цифровых рублях еще будут обсуждаться с рынком, говорила Скоробогатова. Возможно, комиссий вообще не будет при таких переводах, сказала она.

При этом в запущенной ранее Банком России Системе быстрых платежей комиссии для банков обнулены до середины 2022 года, а до их обнуления они были установлены Банком России в минимальном размере. Для граждан переводы в СБП по требованию Банка России бесплатны в пределах 100 тыс. рублей в месяц, независимо от банка-получателя и банка-отправителя.

Цифровой рубль - третья форма денег, которая будет свободно обмениваться на наличные и безналичные. В отличие от наличных, рассчитываться в цифровых рублях можно будет как офлайн, так и онлайн. От безналичных цифровой рубль отличает отсутствие возможности начисления процентов, а также тем, что он будет представлять собой обязательство не коммерческого банка, а непосредственно Банка России. При этом интерфейсы цифровых кошельков будут все-таки предоставлять банки.

Фото: Олеся Курпяева
ЦБ спрогнозировал ситуацию после введения цифрового рубля

"Одно из существенных преимуществ использования цифрового рубля в том, что он позволит осуществлять безналичные платежи в офлайн-режиме, - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. - Простота, удобство и скорость - обязательные "гигиенические" требования к новым деньгам. Их безопасность - ключевой приоритет. В перспективе цифровой рубль можно будет использовать и при расчетах по смарт-контрактам, это позволит снизить роль человеческого фактора при осуществлении сделок, в том числе с такими инструментами как эскроу, аккредитивы, залоговые счета".

По оценке ВТБ, с учетом необходимости изменения регулирования и модели работы банков, в оптимистичном сценарии создание и внедрение цифрового рубля займет около двух-четырех лет, считает Вадим Кулик. По его словам, ВТБ готов участвовать в пилотном проекте. "У нас есть запатентованная технология, основанная на результатах работы собственной лаборатории, - "Система децентрализованного цифрового расчетного сервиса (ЦРС)". Она, по сути, является платформой выпуска и расчета для цифровых валют", - сказал Вадим Кулик.

Экономика Финансы Банки Компании Финансы ВТБ

Главное сегодня

В Госдуме уточнили наказание за оскорбление ветеранов
Песков прокомментировал видео с дипломатами на дрезине
Собянин: Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавируса
Минприроды опровергло сообщения о росте тарифов на вывоз отходов
Захарова: Россия решительно осуждает удары США по Сирии
Самозанятыми стали уже почти два миллиона россиян
Появились новые угрозы при покупке квартир