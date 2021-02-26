Глава ВТБ выступил за нулевые комиссии по операциям с цифровым рублем

Если организация инфраструктуры цифрового рубля будет закреплена за Банком России и он не будет вводить комиссионное вознаграждение за операции с ним, то стоимость банковских услуг для граждан с внедрением цифрового рубля не вырастет, заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Поэтому мы выступаем за этот вариант реализации данного предложения", - сказал он.

Ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова сообщила, что ЦБ (инициатор проекта введения цифрового рубля) не исключает введение комиссий за переводы между цифровыми кошельками, но они должны быть минимальными и едиными, вне зависимости от того, в каких банках открыты кошельки получателя и отправителя. Открытие цифрового кошелька будет точно бесплатным.

До 1 апреля Банк России подготовит концепцию введения цифрового рубля, но тарифы за операции в цифровых рублях еще будут обсуждаться с рынком, говорила Скоробогатова. Возможно, комиссий вообще не будет при таких переводах, сказала она.

При этом в запущенной ранее Банком России Системе быстрых платежей комиссии для банков обнулены до середины 2022 года, а до их обнуления они были установлены Банком России в минимальном размере. Для граждан переводы в СБП по требованию Банка России бесплатны в пределах 100 тыс. рублей в месяц, независимо от банка-получателя и банка-отправителя.

Цифровой рубль - третья форма денег, которая будет свободно обмениваться на наличные и безналичные. В отличие от наличных, рассчитываться в цифровых рублях можно будет как офлайн, так и онлайн. От безналичных цифровой рубль отличает отсутствие возможности начисления процентов, а также тем, что он будет представлять собой обязательство не коммерческого банка, а непосредственно Банка России. При этом интерфейсы цифровых кошельков будут все-таки предоставлять банки.

"Одно из существенных преимуществ использования цифрового рубля в том, что он позволит осуществлять безналичные платежи в офлайн-режиме, - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. - Простота, удобство и скорость - обязательные "гигиенические" требования к новым деньгам. Их безопасность - ключевой приоритет. В перспективе цифровой рубль можно будет использовать и при расчетах по смарт-контрактам, это позволит снизить роль человеческого фактора при осуществлении сделок, в том числе с такими инструментами как эскроу, аккредитивы, залоговые счета".

По оценке ВТБ, с учетом необходимости изменения регулирования и модели работы банков, в оптимистичном сценарии создание и внедрение цифрового рубля займет около двух-четырех лет, считает Вадим Кулик. По его словам, ВТБ готов участвовать в пилотном проекте. "У нас есть запатентованная технология, основанная на результатах работы собственной лаборатории, - "Система децентрализованного цифрового расчетного сервиса (ЦРС)". Она, по сути, является платформой выпуска и расчета для цифровых валют", - сказал Вадим Кулик.