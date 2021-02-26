Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 22-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства"

Принят Государственной Думой 9 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032; 2003, N 46, ст. 4437; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 30, ст. 3286; 2007, N 2, ст. 361; N 49, ст. 6071; N 50, ст. 6241; 2008, N 19, ст. 2094; N 30, ст. 3616; 2009, N 19, ст. 2283; N 23, ст. 2760; N 26, ст. 3125; 2010, N 21, ст. 2524; N 30, ст. 4011; N 31, ст. 4196; N 40, ст. 4969; N 52, ст. 7000; 2011, N 1, ст. 29; N 13, ст. 1689; N 17, ст. 2321; N 27, ст. 3880; N 49, ст. 7043, 7061; N 50, ст. 7342, 7352; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6396, 6397; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7640, 7645; 2013, N 19, ст. 2309, 2310; N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3461, 3470, 3477; N 30, ст. 4036, 4037, 4057, 4081; N 52, ст. 6949, 6951, 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, 1830, 1831; N 19, ст. 2311, 2332; N 26, ст. 3370; N 30, ст. 4231, 4233; N 48, ст. 6638, 6659; N 49, ст. 6918; N 52, ст. 7557; 2015, N 1, ст. 61, 72; N 10, ст. 1426; N 21, ст. 2984; N 27, ст. 3951, 3990, 3993; N 29, ст. 4339, 4356; N 48, ст. 6709; 2016, N 1, ст. 58, 85, 86; N 18, ст. 2505; 2017, N 11, ст. 1537; N 17, ст. 2459; N 24, ст. 3480; N 31, ст. 4765, 4792; N 50, ст. 7564; 2018, N 1, ст. 77, 82; N 27, ст. 3951; N 30, ст. 4537; N 53, ст. 8433, 8454; 2019, N 18, ст. 2224; N 23, ст. 2904; N 25, ст. 3164, 3165; N 30, ст. 4134; N 31, ст. 4416; N 52, ст. 7821; 2020, N 6, ст. 595; N 9, ст. 1122; N 15, ст. 2242; N 17, ст. 2713; N 31, ст. 5027, 5064; N 42, ст. 6516; N 50, ст. 8057; 2021, N 1, ст. 56) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 2:

а) дополнить новым абзацем седьмым следующего содержания:

"временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации - документ, выданный лицу без гражданства в подтверждение его личности и временного пребывания в Российской Федерации. Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации не может быть выдано в форме электронного документа;";

б) абзацы седьмой - девятый считать соответственно абзацами восьмым - десятым;

в) абзац десятый считать абзацем одиннадцатым и изложить его в следующей редакции:

"временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - лицо, находящееся в Российской Федерации на основании визы или прибывшее в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и получившее миграционную карту, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации, либо временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, либо свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, либо удостоверение беженца, либо свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, но не имеющее вида на жительство или разрешения на временное проживание;";

г) абзацы одиннадцатый - двадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - двадцать первым;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Срок временного пребывания в Российской Федерации лица без гражданства, получившего временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, определяется сроком действия временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, лица, ходатайствующего о признании беженцем, - сроком действия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу, беженца - сроком действия удостоверения беженца, лица, получившего временное убежище, - сроком действия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации.";

3) дополнить статьей 52 следующего содержания:

"Статья 52. Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации

1. Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается лицу без гражданства в случае отсутствия у такого лица документов, удостоверяющих личность лица без гражданства и признаваемых Российской Федерацией в этом качестве, и в случае отсутствия государства, в которое лицо без гражданства может выехать из Российской Федерации при наличии у него вида на жительство или другого документа, подтверждающего право на временное или постоянное проживание на территории иностранного государства, либо в связи с исполнением принятого в отношении его решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или реадмиссии (далее - государство, готовое принять лицо без гражданства).

2. Заявление о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, заявление о замене временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации подаются в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел после завершения процедуры установления личности лица без гражданства в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона.

Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается лицу без гражданства в течение десяти рабочих дней со дня подачи им заявления о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации или заявления о замене временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации.

Направление лицом, содержащимся в специальном учреждении, заявления о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации и выдача временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации такому лицу осуществляются через администрацию специального учреждения.

3. Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации выдается лицу без гражданства на десять лет.

В случае истечения срока действия временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, изменения лицом без гражданства фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), сведений о дате (число, месяц, год) и (или) месте рождения либо непригодности временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин, обнаружения неточности либо ошибки в произведенных во временном удостоверении личности лица без гражданства в Российской Федерации записях ранее выданное временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации подлежит замене.

Лицо без гражданства не позднее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия имеющегося у него временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации обязано обратиться в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел с заявлением о замене временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, а при наличии иных условий, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, в течение тридцати дней со дня их наступления.

4. Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации содержит следующие сведения: фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), написанные буквами русского алфавита, дату и место рождения, пол, соответствующую запись о том, что владелец является лицом без гражданства, срок действия временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, фотографию владельца временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, выдавшего временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации.

5. Временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации лицу без гражданства не выдается, а ранее выданное ему временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации аннулируется при установлении факта сообщения лицом без гражданства заведомо ложных сведений о себе либо представления поддельных или подложных документов при подаче заявления о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, при установлении наличия у данного лица гражданства иностранного государства или при установлении государства, готового принять лицо без гражданства, либо в случае, если указанное лицо без гражданства имеет либо получило разрешение на временное проживание или вид на жительство.

При аннулировании временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации в связи с установлением наличия у данного лица гражданства иностранного государства или в связи с установлением государства, готового принять лицо без гражданства, данному лицу в соответствии со статьей 101 настоящего Федерального закона выдается справка для следования в дипломатическое представительство соответствующего иностранного государства в Российской Федерации, а в случае аннулирования временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации в связи с установлением факта сообщения лицом без гражданства заведомо ложных сведений о себе либо представления поддельных или подложных документов в отношении данного лица проводится процедура установления личности иностранного гражданина, предусмотренная статьей 101 настоящего Федерального закона.

При аннулировании временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации в связи с установлением наличия у данного лица гражданства иностранного государства либо в связи с установлением государства, готового принять лицо без гражданства, федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган уведомляет об этом в течение трех рабочих дней уполномоченный федеральный орган исполнительной власти или его территориальный орган, вынесший решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации и (или) решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

В случае, если временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации аннулировано в связи с установлением наличия у данного лица гражданства иностранного государства либо в связи с установлением государства, готового принять лицо без гражданства, данное лицо обязано выехать из Российской Федерации в течение пятнадцати календарных дней. Иностранный гражданин, не исполнивший такой обязанности, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Лица, указанные в настоящей статье, не могут быть привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации или нарушение иммиграционных правил, если такие нарушения были выявлены в связи с подачей данными лицами заявления об установлении личности, предусмотренного статьей 101 настоящего Федерального закона, или заявления о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации.

7. Форма и описание бланка временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, являющегося бланком строгой отчетности, порядок выдачи, замены, аннулирования временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, форма заявления о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации и форма заявления о замене временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.

8. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, принявший решение о выдаче лицу, в отношении которого принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации, временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения уведомляет об этом с приложением копии такого решения орган прокуратуры в целях опротестования постановления суда об административном выдворении за пределы Российской Федерации, а также территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов иных органов, и должностных лиц.

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, принявший решение о выдаче лицу, в отношении которого принято решение о депортации, временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения уведомляет об этом с приложением копии такого решения федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган, принявший решение о депортации данного лица, в целях отмены решения о депортации.

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, принявший решение о выдаче лицу, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации, в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения уведомляет об этом с приложением копии соответствующего решения федеральный орган исполнительной власти или его территориальный орган, принявший решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, в целях отмены соответствующего решения.

Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, принявший решение о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации или решение о замене временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации лицу, в отношении которого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения, либо федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, вынесено решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о выдаче временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации или решения о замене временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации уведомляет об этом с приложением копии соответствующего решения федеральный орган исполнительной власти, принявший решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации или решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, в целях приостановления действия соответствующего решения или продления приостановления действия соответствующего решения.";

4) статью 6 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Без учета утвержденной Правительством Российской Федерации квоты разрешение на временное проживание может быть выдано лицу без гражданства, имеющему временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации.";

5) в статье 7:

а) пункт 12 после слов "в Российской Федерации" дополнить словами ", в том числе в случае приостановления действия такого решения,";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. В случае аннулирования ранее выданного лицу без гражданства разрешения на временное проживание данному лицу выдается временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 52 настоящего Федерального закона.";

6) в статье 9:

а) пункт 2 после слов "в Российской Федерации" дополнить словами ", в том числе в случае приостановления действия такого решения,";

б) дополнить пунктом 82 следующего содержания:

"82. В случае аннулирования ранее выданного лицу без гражданства вида на жительство данному лицу выдается временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 52 настоящего Федерального закона.";

7) пункт 2 статьи 10 дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации;";

8) в статье 101:

а) пункт 3 после слова "формы" дополнить словами "с фотографией";

б) пункт 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

"5) направлять запросы в дипломатические представительства или консульские учреждения иностранных государств в Российской Федерации, международные организации.";

в) пункт 12 изложить в следующей редакции:

"12. По результатам проведенных проверок, опроса свидетелей и опознания территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел составляется заключение об установлении личности иностранного гражданина, которое подписывается руководителем указанного территориального органа. Подлинники документов, представленных иностранным гражданином в целях проведения процедуры установления личности, возвращаются иностранному гражданину. Копия заключения территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел об установлении личности иностранного гражданина вручается (направляется) данному иностранному гражданину в течение трех рабочих дней со дня составления этого заключения.

Иностранному гражданину, не имеющему действительных документов, удостоверяющих личность, при установлении наличия у данного лица гражданства иностранного государства либо при установлении государства, готового принять лицо без гражданства, выдается справка установленной формы с фотографией для следования в дипломатическое представительство соответствующего иностранного государства в Российской Федерации.

Форма заявления о выдаче справки для следования в дипломатическое представительство иностранного государства в Российской Федерации, форма такой справки и порядок ее выдачи утверждаются федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.";

г) в пункте 13:

дополнить предложением следующего содержания: "В случае непоступления из дипломатических представительств или консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций ответов на запросы территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел срок проведения процедуры установления личности иностранного гражданина может быть однократно продлен по решению руководителя указанного территориального органа, но не более чем на три месяца.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"В случае непоступления ответов в течение времени, на которое продлен срок проведения процедуры установления личности иностранного гражданина, заключение об установлении личности иностранного гражданина выносится на основании данных, имеющихся ко времени истечения этого срока.";

9) пункт 4 статьи 13 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:

"13) имеющих временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации.";

10) статью 31 дополнить пунктом 121 следующего содержания:

"121. В случае выдачи лицу без гражданства временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации решение о его депортации подлежит отмене федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным органом, принявшим такое решение, в течение пяти рабочих дней со дня поступления информации о выдаче данному лицу временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации.";

11) пункт 3 статьи 324 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:

"7) выдача лицу без гражданства временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации.";

12) пункт 4 статьи 351 изложить в следующей редакции:

"4. Содержание (пребывание) иностранного гражданина в специальном учреждении осуществляется до его административного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации или отмены соответствующего решения, до передачи Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии или прекращения процедуры реадмиссии, до его выезда за пределы Российской Федерации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, либо до выдачи ему в порядке, предусмотренном статьей 52 настоящего Федерального закона, временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации.".

Статья 2

Внести в статью 2510 Федерального закона от 15 августа 1996 года N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 2003, N 2, ст. 159; 2006, N 31, ст. 3420; 2008, N 19, ст. 2094; 2013, N 30, ст. 4057; 2016, N 1, ст. 58; 2017, N 17, ст. 2460; N 27, ст. 3928; N 31, ст. 4819) следующие изменения:

1) часть третью дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: "В случае выдачи лицу без гражданства, в отношении которого принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации такое решение подлежит отмене уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или его территориальным органом, принявшим такое решение, в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления о выдаче лицу без гражданства указанного удостоверения.";

2) часть четвертую дополнить новым четвертым предложением следующего содержания: "В случае выдачи лицу без гражданства, в отношении которого принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации такое решение подлежит отмене уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или его территориальным органом, принявшим такое решение, в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления о выдаче лицу без гражданства указанного удостоверения.";

3) дополнить частью десятой следующего содержания:

"В случае выдачи временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации или замены временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации лицу, в отношении которого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным принимать решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу здоровью населения, или федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, действие соответствующего решения приостанавливается федеральным органом исполнительной власти, принявшим соответствующее решение, на период срока действия временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления о выдаче или замене лицу без гражданства указанного удостоверения. В случае выезда за пределы Российской Федерации лица без гражданства, в отношении которого приостановлено действие решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию или решения о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации, действие соответствующего решения возобновляется.".

Статья 3

Внести в пункт 1 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 18, 75) следующие изменения:

1) в абзаце втором подпункта 1 слова "данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации" заменить словами "данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)";

2) в подпункте 4:

а) в абзаце четвертом слова "данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации" заменить словами "данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)";

б) в абзаце седьмом слова "данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации" заменить словами "данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)";

в) в абзаце восьмом слова "данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации" заменить словами "данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)";

г) в абзаце девятом слова "данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации" заменить словами "данные документов, подтверждающих право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (если наличие таких документов обязательно в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации)".

Статья 4

Абзац первый части 3 статьи 20 Федерального закона от 18 июля 2006 года N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 30, ст. 3285; 2007, N 49, ст. 6071; 2008, N 30, ст. 3589; 2009, N 29, ст. 3636; 2010, N 52, ст. 7000; 2011, N 13, ст. 1689; 2013, N 23, ст. 2866; N 48, ст. 6165; N 52, ст. 6950; 2014, N 52, ст. 7557; 2015, N 48, ст. 6724; 2018, N 27, ст. 3946; 2019, N 18, ст. 2224; 2020, N 24, ст. 3756) после слов "со дня прибытия в место пребывания" дополнить словами "либо со дня получения временного удостоверения личности лица без гражданства в Российской Федерации".

Статья 5

Часть 3 статьи 17 Федерального закона от 7 февраля 2011 года N З-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 50, ст. 7562; 2018, N 32, ст. 5125; 2019, N 14, ст. 1461; 2021, N 1, ст. 57) дополнить пунктами 441 и 442 следующего содержания:

"441) о лицах, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, в отношении которых составлено заключение об установлении личности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

442) о лицах, получивших временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации;".

Статья 6

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин