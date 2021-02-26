Hyundai Ioniq 5 бьет рекорды по количеству заказов от покупателей

Hyundai Motor в течение первых суток продаж получила более 25 тысяч предварительных заказов на новый электромобиль Ioniq 5 в родной для себя Южной Корее. Об этом говорится в пресс-релизе компании, распространенном 26 февраля.

Это рекорд для концерна Hyundai-Kia, предыдущий принадлежал вэну Kia Carnival нового поколения, который в августе 2020 года за первый день собрал 23 тысячи заказов.

Hyundai Ioniq 5 - это первый продукт на новой электромобильной платформе E-GMP, конструкция машины в принципе не предполагает использования ДВС. Новинка дебютировала 23 февраля, она представляет собой кроссовер с кузовом типа "пятидверный хэтчбек", дизайн машины выполнен в стиле ретро и отсылает к Hyundai Pony 1975-го.

Примечательно, что цель по продажам для Ioniq 5 на весь 2021 год была изначально поставлена на уровне 26,5 тыс. единиц.

На сегодня Ioniq 5 предлагается в Корее только с одним электромотором, приводящим задние колеса (позже будут предложены двухмоторные полноприводные машины) и большой батареей на 76,3 кВтч. Базовая цена - 52,5 вонов (около 3,48 миллиона рублей). С учетом национальных и региональных субсидий жителям Сеула машина стоит меньше 30 миллионов вонов (1,99 миллиона рублей).