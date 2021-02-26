Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 18-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О страховых пенсиях"

Новости

В Киеве начались обыски и аресты в офисе "Оппозиционной платформы" 21:32
Число жертв коронавируса в мире превысило 2,5 миллиона человек 20:37
Лыжник Большунов отказался общаться с журналистами после спринта на ЧМ 20:30
В США возник дефицит лабораторных обезьян для испытания вакцин от COVID 20:28
Прошла презентация базы данных жертв польских повстанцев 19:59
В ОНК подтвердили, что Навальный этапирован в колонию 19:55
Студента-тиктокера отчислили из вуза после танцев на Мамаевом кургане 19:50
В Болгарии предложили вручить Алле Пугачевой премиальные 150 евро 19:36
Мясникович и Рогозин обсудили вопросы кооперации в космической деятельности 19:33
Государственными грантами воспользовалось 278 ИТ-компаний 19:30
Росстат: Средние розничные цены на бензин в январе выросли на 1% 19:01
Вышел русский трейлер нового мультфильма Pixar "Лука" 18:55
ЦБ установил факты манипулирования акциями "Газпрома" и Сбербанка 18:51
Один из создателей "Винни-Пуха" Владимир Зуйков умер от COVID 18:46
Суд на Украине заблокировал более 400 сайтов 18:45
Лидерами по деструктивному контенту правозащитники назвали Twitter и Facebook 18:30
Жителям Подмосковья порекомендовали не ходить под крышами и козырьками 18:13
На Кубе началось массовое производство второй вакцины от COVID-19 17:53
Пассажирские авиаперевозки выросли в январе 17:38
Объявлена дата выхода сериала "Вампиры средней полосы" 17:31
"Спартак" не продаст Бакаева в "Динамо" 17:30
Синоптики рассказали, какая погода будет в Москве в конце зимы и начале весны 17:24
Четверть доходов ВШЭ направят на поддержку студентов 17:20
Вышел русский трейлер "Армии мертвецов" Зака Снайдера 17:16
Пашинян призвал все политические силы Армении к диалогу 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
26 февраля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 41(8392)

Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. N 18-ФЗ "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О страховых пенсиях"

Дата подписания 24 февраля 2021 г.
Опубликован 26 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О страховых пенсиях"

Комментарии Российской Газеты

Родители детей-инвалидов получат доплаты к пенсии

Принят Государственной Думой 10 февраля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 17 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2016, N 27, ст. 4183; 2018, N 41, ст. 6190) следующие изменения:

1) в статье 17:

а) часть 3 после слова "Лицам" дополнить словами "(за исключением лиц, указанных в части 31 настоящей статьи)";

б) дополнить частями 31 и 32 следующего содержания:

"31. Родителям, которые являются опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства (если эти лица не находятся на полном государственном обеспечении), повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности устанавливается в сумме, равной одной третьей суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 настоящего Федерального закона, на каждого недееспособного инвалида с детства, но не более чем на трех недееспособных инвалидов с детства.

32. Родителям, которые являются опекунами лиц из числа недееспособных инвалидов с детства (если эти лица не находятся на полном государственном обеспечении) и на иждивении которых также находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные в части 3 настоящей статьи, повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности, предусмотренные частями 3 и 31 настоящей статьи, устанавливаются не более чем на трех членов семьи.";

в) в части 4 слова "на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона" заменить словами "имеющим право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частями 3 и 31 настоящей статьи", цифры "1 - 3" заменить цифрами "1 - 31";

г) в части 5 слова "на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона" заменить словами "имеющим право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частями 3 и 31 настоящей статьи", цифры "1 - 3" заменить цифрами "1 - 31";

д) в части 9 слова "на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, указанные в пунктах 1, 3 и 4 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона" заменить словами "имеющим право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частями 3 и 31 настоящей статьи", цифры "1 - 3" заменить цифрами "1 - 31";

е) в части 10 цифры "1 - 3" заменить цифрами "1 - 31";

2) статью 18 дополнить частью 91 следующего содержания:

"91. Лицу, которому было установлено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 3 статьи 17 настоящего Федерального закона и которому осуществлен перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности в связи с достижением ребенком возраста 18 лет, при поступлении в течение 12 месяцев со дня указанного перерасчета документов, подтверждающих признание инвалида с детства недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, производится перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности без заявления о перерасчете размера фиксированной выплаты к страховой пенсии со дня перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к страховой пенсии по инвалидности в связи с достижением ребенком возраста 18 лет, но не ранее чем со дня признания инвалида с детства недееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин