Как часто нужно заводить машину во время долгого простоя

В мороз и снегопады автовладельцы зачастую выбирают общественный транспорт, оставляя машины на парковках на несколько дней, а то и недель. Время от времени они прогревают машину, но приносит ли работа на холостых оборотах пользу двигателю?

Хорошему аккумулятору нужно пополнять запас энергии через три-четыре недели простоя. Многие автомобилисты заводят автомобиль раз в неделю. У этого метода есть свои минусы. Во время долгой стоянки в технических узлах машины начинает отстаиваться масло. Особенно страдает при этом автоматическая трансмиссия, чьи элементы начинают сохнуть без циркуляции масла, местами выпадает конденсат и начинается окисление.

Редкие включения двигателя на холостых оборотах, еще и в морозную погоду, приводят к тому, что в первые секунды мотор и коробка претерпевают излишние нагрузки. Оголенные детали трутся металлическими поверхностями друг о друга, масляный насос работает не на полную силу и не справляется с достаточной циркуляцией смазки. В целом ресурс автомата от таких манипуляций снижается, пишет aif.ru.

У ежедневного прогрева двигателя тоже есть свои недостатки. Во-первых, далеко не каждый автомобилист ограничивается разрешенными 5 минутами стоянки с включенным мотором. Во-вторых, холостые обороты идут не на пользу даже при ежедневном запуске.

В таком режиме двигатель требует обогащенной смеси, расход топлива растет. В старых автомобилях смесь не сгорает полностью, часть паров бензина проникает в картер, смешивается с маслом и обнажает стенки цилиндров.

Новые автомобили страдают не меньше. Современная электроника рассчитана на то, чтобы двигатель прогревался на ходу. Поэтому смесь во время холостого запуска также сгорает не полностью. Пары отправляются в катализатор, снижая ресурс системы выхлопа.

Вывод - работа двигателя на холостых оборотах скорее вредит технике, нежели поддерживает ее работоспособность при длительном простое. К зарядке аккумулятора это также не приводит, поскольку генератор работает не на полную силу, а вся энергия уходит на текущее энергопотребление. Поэтому после простоя нужно отправиться на автомобиле в поездку за город, чтобы напитать батарею как следует.