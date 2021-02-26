Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
26.02.2021 08:27
Рубрика: Легковые авто

Как часто нужно заводить машину во время долгого простоя

Текст: Майя Бирюкова
В мороз и снегопады автовладельцы зачастую выбирают общественный транспорт, оставляя машины на парковках на несколько дней, а то и недель. Время от времени они прогревают машину, но приносит ли работа на холостых оборотах пользу двигателю?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Хорошему аккумулятору нужно пополнять запас энергии через три-четыре недели простоя. Многие автомобилисты заводят автомобиль раз в неделю. У этого метода есть свои минусы. Во время долгой стоянки в технических узлах машины начинает отстаиваться масло. Особенно страдает при этом автоматическая трансмиссия, чьи элементы начинают сохнуть без циркуляции масла, местами выпадает конденсат и начинается окисление.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Почему фуры буксуют в снегопады и блокируют дороги

Редкие включения двигателя на холостых оборотах, еще и в морозную погоду, приводят к тому, что в первые секунды мотор и коробка претерпевают излишние нагрузки. Оголенные детали трутся металлическими поверхностями друг о друга, масляный насос работает не на полную силу и не справляется с достаточной циркуляцией смазки. В целом ресурс автомата от таких манипуляций снижается, пишет aif.ru.

У ежедневного прогрева двигателя тоже есть свои недостатки. Во-первых, далеко не каждый автомобилист ограничивается разрешенными 5 минутами стоянки с включенным мотором. Во-вторых, холостые обороты идут не на пользу даже при ежедневном запуске.

В таком режиме двигатель требует обогащенной смеси, расход топлива растет. В старых автомобилях смесь не сгорает полностью, часть паров бензина проникает в картер, смешивается с маслом и обнажает стенки цилиндров.

Новые автомобили страдают не меньше. Современная электроника рассчитана на то, чтобы двигатель прогревался на ходу. Поэтому смесь во время холостого запуска также сгорает не полностью. Пары отправляются в катализатор, снижая ресурс системы выхлопа.

Вывод - работа двигателя на холостых оборотах скорее вредит технике, нежели поддерживает ее работоспособность при длительном простое. К зарядке аккумулятора это также не приводит, поскольку генератор работает не на полную силу, а вся энергия уходит на текущее энергопотребление. Поэтому после простоя нужно отправиться на автомобиле в поездку за город, чтобы напитать батарею как следует.

#авто