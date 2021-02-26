"Как снежные барсы!" Карабкающиеся по горам Land Cruiser восхитили Сеть

Поклонники классических пикапов Toyota пришли в восторг от этого короткого ролика. "Вот вам мощь, вот суперпроходимость и управляемость! - гордо заявляли они в комментариях под видео. - Даже старенькие машины, а как держат трассу, а? Как горные козлы. Или даже снежные барсы."

Фанаты экстремального вождения были не менее красноречивы. "Отличный участок дороги", говорили они, "просто создан для испытания сил внедорожников и нервов их владельцев", "прекрасное место для тренировок".

И лишь местные жители - а видео, оказывается, было снято в Йемене, где уже который год идет гражданская война и где зафиксирован один из самых низких в мире уровней жизни - не испытывают по этому поводу ни восхищения, ни гордости. Жизнь и быт простых йеменцев в условиях военного времени и экономической блокады - постоянное испытание на прочность, в котором нет места развлечениям и веселым квестам.

Владельцы пикапов, если присмотреться, катаются не ради удовольствия, а везут дрова для обогрева своих жилищ (это в начале 21-го века!), а едут по столь опасной горной тропке лишь потому, что другие дороги, равнинные асфальтированные, еще более опасны. А вы говорите "тренировка", "заезд". "соревнования"...