Китайская автокомпания дала пожизненную гарантию на свои моторы

Компания Chery объявила пожизненные гарантийные обязательства в отношении моторов собственного производства. Пока такая опция действует только в Китае, зато на целый ряд моделей - кроссоверы Tiggo всех размеров и седаны Arrizo 5.

Интересно, что работать гарантия будет не только на машины, приобретенные с 22 февраля 2020 года, но и на те, что покупали в период с 1 января 2020-го.

Отметим, что китайская компания, пожалуй, не сильно рискует. Во-первых, о критических проблемах с ее двигателями ничего не известно. А во-вторых, в Поднебесной очень молодой парк машин. Большая часть автовладельцев предпочитает менять даже слегка подержанные автомобили на новые, чему способствуют стабильные цены на рынке.

Как сообщает Autohome, Chery выпустила уже около 8,8 млн двигателей внутреннего сгорания, которые, оказывается, не только устанавливают на машины этой марки, но и экспортируют. В частности, в 2020 году в США было отправлено 350 тысяч таких моторов. А еще они идут в Японию, Германию и другие страны, уверяют в компании.

В России гарантия остается прежней - 3 года или 100 тысяч км пробега. Но в 2018 году представительство бренда объявляло громкую акцию - гарантию на 1,6-литровый атмосферный двигатель Chery Tiggo 3 расширяли до миллиона километров.

Впрочем, обязательства действовали только "на срок службы автомобиля", составляющего 5 лет. Так что китайским потребителям стоит повнимательнее ознакомиться с условиями гарантии - может, и в КНР "пожизненная" гарантия дается лишь на стандартный жизненный цикл машины.